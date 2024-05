Mrle o Baby Lasagni uoči dočeka: Obožavam ga, izgledao je kao slatka jagodica u pekmezu sa paškom čipkom

Naš predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna uskoro stiže u Zagrebu gdje će na središnjem trgu biti organiziran i doček za našeg glazbenika i njegov tim koji su ostvarili najbolji plasman na Euroviziji od osamostaljenja Hrvatske. Program na trgu počinje već oko 13 sati, a kad se očekuje dolazak autobusa nije točno poznato, a ovisi i o tome koliko će građana doći pozdraviti Baby Lasagnu na aerodromu i putem. Okupljene će do dolaska Baby Lasagne zabavljati DJ Mario Kovač te bivši hrvatski predstavnici na Eurosongu Let 3, Tajči i Emilija Kokić.

U javljanju uživo za HRT član Leta 3 Damir Martinović Mrle koji je za Baby Lasagnu rekao: Obožavam ga, izgledao je kao slatka jagodica u pekmezu sa paškom čipkom.

Da je Baby Lasagna jučer trebao odnijeti pobjedu smatraju brojni obožavatelji koji su se okupili na trgu, ali i oni koji imaju iskustva s Eurosongom, među kojima je i Damir Martinović Mrle, član grupe Let 3 koja je sa svojim hitom "Mama ŠČ", lani predstavljala Hrvatsku na Eurosongu. - Žiri očito ocjenjuje razne elemente kod nastupa, a među njima su kvaliteta vokala, zahtjevnost vokalne linije, koreografija, kostimografija, i slično pa kasnije zbroje ocjene i dobiju konačnu. Ne znam tko sjedi u tom žiriju ali i lani nam je to bilo dosta čudno jer smo, kao i Baby Lasagna, osvojili velik broj glasova publike. Definitivno je trebao pobijediti, a iako mi pobjednička pjesma i nije tako loša, mislim da nije za prvo mjesto. Švicarska je trebala biti u vrhu, ali ne i prva. Iznenadilo me i što neki koji su po meni imali bolje nastupe, nisu došli do finala - istaknuo je Mrle te otkrio kako je tijekom polufinala uživao u nastupima predstavnika Poljske i Češke.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je početak programa planiran tek za 13 sati, obožavatelji su se počeli okupljati već prije podneva. Dok neki od njih ponosno nose majice s prepoznatljivim motivima mačaka, brojni su se okitili posljednjih dana neizostavnim modnim dodatcima, heklanim tabletićima. Diljem Zagreba na autobusnim i tramvajskim postajama osvanula je nova poruka ZET-a koja oduševljava. Dok su prije finala na zaslonima emitirali poruku ''Rim Tim Tagi Dim'', svi putnici ove nedjelje mogli su vidjeti - ''Bravo Baby Lasagna!''.

Iznenađenje za Marka na letu do Zagreba je priredila posada Croatia Airlinesa koja je pobjednika Eurosonga po glasovima publike dočekala tortom! Na iznenađenje Lasagninog tima slavlje je počelo već u avionu na 10 tisuća metara iznad europskog tla.