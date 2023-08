Mojmira Pastorčić otkrila da odlazi na godišnji odmor, a evo što će biti s emisijom u tom razdoblju

Voditeljica i urednica RTL Direkta Mojmira Pastorčić sinoć je u Direktu najavila da je više nećemo gledati u emisiji. Mojmira je na kraju sinoćnjeg RTL Direkta rekla kako odlazi na godišnji odmor te da će ju iduća tri tjedna zamijeniti kolegica Damira Gregoret.

- A sad župne obavijesti - rekla je Mojmira pa dodala:

- Kažu da je i u najvećoj ljubavi važno jedno drugome dati prostora, pa vas na iduća tri tjedna prepuštam u sigurne ruke vrijedne kolegice Damire Gregoret. Ne dirajte ni kornjače ni dupine, vidimo se krajem kolovoza. Hvala na pažnji, pusa bok - rekla je Mojmira tijekom odjavne špice.

Inače, ovo nije prvi put da će se u ulozi voditeljice RTL Direkta naći Gregoret. RTL-ovu reporterku i voditeljicu u ovoj ulozi imali smo priliku gledati u ožujku kada je Mojmir a također odmarala.

– Ajme meni, ne mogu dočekati! Dva tjedna me nitko ne može zvati i ništa pitati, neće biti ni nikakvih komentara. Mijenjat će me kolegica Damira Gregoret koja je sjajna, koja još nikad nije vodila RTL Direkt. Mislim da će to biti odlično, a i meni će biti odlično jer ću se malo odmoriti od svega i neću pratiti što se događa – otkrila nam je tada.

odajmo da Mojmira često svojim izdanjima iznenadi pratitelje. Jednom prilikom tako je iznenadila svojom jeans kombinacijom, a često se radi i o frizurama ili drugim modnim dodatcima. Jednom je vodila Direkt i bez šminke.

