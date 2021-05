Mladoj Hrvatici tek je 21 godina, a mentori su joj producenti Eda Sheerana i Lady Gage: 'Želim se vratiti u Hrvatsku'

Kada se kao 16-godišnjakinja prijavila na glazbeno natjecanje Zvijezde, mlada pjevačica Jessica Atlić-McColgan (21), poznata i kao Jessa, nije mogla ni sanjati da će jednog dana stajati uz bok producentima svjetskih zvijezda poput Eda Sheerana, U2 i Lady Gage u Irskoj i tamo učiti od najboljih. Nakon pobjede u showu, njezin se život sasvim promijenio, a danas ambiciozno korača zvjezdanim nebom u nadi da će znanje donijeti u domovinu.



Neobična biografija

– Nakon pobjede u Zvijezdama, moj se svijet okrenuo naglavačke te sam poželjela ostati u glazbenom svijetu i naučiti sve o produkciji pjesama, odnosno kako pjesmu dovesti do finalnog proizvoda koji je radijski spreman – započinje Jessica koja je nedavno objavila autorski singl Twenty-one (21). Kao i mnogi iz Hrvatske, i ona se zaputila u Irsku, no nije, kao mnogi, otišla trbuhom za kruhom. Cijela njezina biografija zapravo je pomalo neobična. – Rodila sam se u Bogoti u Kolumbiji. Jedno vrijeme živjeli smo u Velikoj Britaniji, a kada su mi bile četiri godine doselili smo se u Hrvatsku. Živim u Zadru i kažem za sebe da sam Dalmatinka – ponosno kaže 21-godišnjakinja te dodaje: “Obožavam našu obalu i more i mediteransku klimu. Tu sam pohađala osnovnu i srednju školu. Išla sam u MIOC, matematički smjer, tako da sam dugo vremena mislila da ću se baviti eksperimentalnom fizikom.” Ipak ju je srce odvuklo glazbi. – Nakon završetka srednje škole, prilikom odabira fakulteta, znala sam da želim nastaviti u glazbenom smjeru. Pretraživala sam svoje opcije na internetu i tako pronašla Pulse College u Dublinu. Sva predavanja i praktične vježbe održavaju se u svjetski poznatom Windmill Lane Recording Studios što me posebno zaintrigiralo. Nakon toga odluka je bila sasvim jednostavna. Odabrala sam smjer glazbene produkcije i audioinženjerstva, jer me oduvijek zanimalo što se događa u pripremi i post produkciji snimanja pjesama. Dakle, što se dogodi nakon što dođem u studio i snimim vokale… - pojašnjava strastveno vokalistica koja je u Hrvatskoj imala ugovor s Dallas Recordsom protekle četiri godine, a onda je, kako navodi, došlo vrijeme da postane neovisna.

Privilegiji na početku

– Imala sam privilegij raditi s poznatim glazbenim imenima u Hrvatskoj. Moj prvi singl pisao je Ivan Dečak, a pjesma je producirana u studiju MPA u Zagrebu, nekoliko pjesama s mog albuma prvijenca producirao je Srđan Sekulović Skansi, surađivala sam sa Silvijem Pasarićem, ali i s mladim zadarskim DJ producentom Luigijem Kotlarom (Alvize) – kaže nam Jessica i veli da će oni uvijek imati mjesto u njezinu srcu, jer su radili na njezinu prvom hrvatskom albumu “Dobar je osjećaj”, a sada su joj mentori u Dublinu renomirana imena svjetske glazbene scene. – Zapravo, moji mentori su ujedno i moji profesori na fakultetu koji su surađivali sa svjetski poznatim imenima kao što su Ed Sheeran, U2, The Script, Gary Barlow, Lady Gaga, Kylie… Imam privilegij svakodnevno s njima komunicirati te nastojim svaku njihovu riječ upamtiti i primijeniti na svojoj glazbi – skromno i uzbuđeno nam govori Jessica koja nakon završetka studija priželjkuje povratak u Hrvatsku.

– Moj plan je da se nakon završetka studija vratim u Hrvatsku. Nastaviti s autorskim radom i producentski dovesti na nivo kako bih s onom šačicom ženskih producenata pokazala da i cure imaju što pokazati u ovom poslu – otkriva nam McColgan, ali ostavlja otvorene opcije. – Ako se pruži prilika za ostanak u Irskoj ili se negdje drugdje otvore neka vrata, tko zna – možda me put odvede tamo – kaže nam glazbenica kojoj su najveća podrška roditelji.

– Oni su od početka bili uz mene i daju mi punu podršku – naglasila je.

