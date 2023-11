Miss Hrvatske: Postalo je normalno da svi izgledamo kao da smo provučeni kroz brdo filtera

Lucija Begić predstavljat će Hrvatsku na 71. izboru za Miss Svijeta koji će se održati u New Delhiu u ožujku sljedeće godine i tim smo povodom popričali s 23-godišnjakinjom koja živi u Zagrebu gdje studira kondicijsku pripremu sportaša na Kineziološkom fakultetu. - Bila sam iznenađena kada sa saznala da sam odabrana, nisam očekivala ovako lijepu vijest. Znam da ja to mogu, da sam spremna što bolje predstaviti Hrvatsku i opravdati povjerenje Direkcije - govori nam Lucija i otkriva kako izgledaju njezine pripreme za Svjetski izbor.

- Pripreme su u završnoj fazi. Od snimanja video materijala što je velika promidžba za Hrvatsku, biranja odjeće, obuće do priprema za izazove odnosno kategorije kroz koje ću se pokušati što bolje plasirati. Na izboru za Miss Svijeta sve missice skupljaju bodove u 5 kategorija; intervju, talent, sport, multimedija i modeling kako bi skupile bodove za prolazak u Top 30 najboljih. Postoji i kategorija beauty with a purpose odnosno natjecanje projekata kojima se missice u svojim zemljama bave. Spremna sam za nekoliko kategorija i za početak se nadam plasmanu u TOP 30. Na izboru za Miss Svijeta natječe se preko sto ljepotica iz svih krajeva svijeta. S obzirom da ću u Indiji boraviti mjesec dana potrebno je opremiti se i sa mnogo večernjih haljina, svakodnevnih odjevnih kombinacija, obuće, kozmetike, nakita... zaista moramo misliti na sve. Ovim putem se želim zahvaliti dizajneru Ivanu Alduku koji je za mene izabrao predivne haljine iz svoje kolekcije. Jednu od njih nositi ću kao glavnu haljinu, a još mi preostaje odabrati haljinu u kojoj ću se natjecati u kategoriji modelinga i pokušati osvojiti nagradu za top model.

Kako ste se počeli baviti modelingom, tko vas je uveo u taj svijet?

U svijet modelinga sam ušla slučajno sa dvanaest godina. U Gospiću gdje sam odrasla bila je modna škola na koju sam krenula kao podrška prijateljici. Kasnije sam se posvetila srednjoj školi i fakultetu tako da se nisam nastavila razvijati u svijetu modelinga. Na nagovor poznanice, pristala sam nositi jednu reviju u Zagrebu gdje sam upoznala Ivu Loparić Kontek koja mi je rekla da bih trebala razmisliti o prijavi na Miss Zagreba i tako je sve počelo.

Studirate kondicijsku pripremu sportaša na Kineziološkom fakultetu, namjeravate li nakon završetka fakulteta ostati u struci ili biste radije bili u modnom svijetu?

Naravno voljela bih nastaviti raditi u struci te se razvijati kao kondicijska trenerica. Upoznala sam divne ljude kroz ovaj posao i zahvalna sam svim kolegama koji nesebično dijele sa mnom svoje znanje i iskustvo. Isto tako, htjela bih ostati u svijetu modelinga jer je to nešto u čemu zaista uživam. Tko zna što nam život nosi, prije dvije godine nisam mogla ni zamisliti što me sve čeka tako da ne želim trčati pred rudo. Bitno mi je da radim ono što volim i što me usrećuje.

Pomažete osobama s tjelesnim oštećenjima u unaprijeđenju njihove kvalitete života tjelovježbom, što ste naučili kroz ovaj rad i koliko je na vas utjecao rad s osobama s tjelesnim oštećenjima?

Mogu iskreno reći da je najljepši dio moga posla to što mogu pomoći ljudima da se osjećaju bolje. Svakako sam više naučila cijeniti sitnice u životu koje često shvaćamo olako te još više brinuti o svome tijelu i umu. Divim se i do neba sam zahvalna što sam upoznala tako divne osobe koje mi svaki dan dokazuju da sa upornošću, hrabrošću i vjerom u sebe čovjek može prebroditi sve teškoće i postići što god zamisli. Svi trebamo više vjerovati u sebe i brinuti o svome zdravlju.

U modnoj industriji sve su prisutnije estetke operacije, biste li pristali na neki takav zahvat i kako gledate općenito na estetske zahvate?

Danas je postalo normalno da svi izgledamo kao da smo provučeni kroz brdo filtera, bez mane na licu i vječno mladi. Da treba raditi na sebi, brinuti o svome izgledu i zdravlju i da smo zadovoljni sobom- treba. Ali ne mislim da se trebamo pretvarati u klonove, padati pod utjecaje trendova i društvenih mreža. Osobno nemam ništa protiv estetskih korekcija niti me briga je li netko napravio nešto na sebi, ako se osoba osjeća samouvjereno i bolje nakon nekog zahvata, tko sam ja da upirem prstom. Manji estetski zahvati uz koje možeš izgledati svježije i bolje su mi prihvatljivi, ali u svemu treba imati mjeru. Ne bih radila veće estetske zahvate jer sam zadovoljna svojim izgledom i za sada ne bih ništa mijenjala na sebi.

Koliko vam je sport važan i kojim ste se sportovima bavili te koliko vježbate sada?

Sport je oduvijek bio sastavni dio mog života, odrasla sam u sportskoj obitelji, brat mi je profesionalni sportaš (iako sam kao mala uvijek bila brža od njega hahaha) i uvijek smo bili na dvorištu ili igralištu. Bavila sam se plesom, rukometom, košarkom i odbojkom. S obzirom na moj posao, svakodnevno sam aktivna sa svojim klijentima. Treniram kada stignem od posla i fakulteta, ali rekla bih da u prosjeku treniram 3-4 puta tjedno, nekada više, nekada manje, nekada više planinarim, nekada sam više u teretani. Gledam na tjelovježbu kao vrijeme za sebe i odmor od posla i obaveza.

Volite putovanja, veselili vas što ćete vidjeti Indiju i kakvom se plasmanu nadate?

Tko ne voli putovanja :) obožavam upoznavati nove kulture i ljude i jako sam uzbuđena zbog puta u Indiju. To će biti moje prvo putovanje van Europe, a Indija je stvarno posebna zemlja toliko različite kulture od europske i onoga na što sam navikla ali upravo ovakva iskustva nas oblikuju i obogaćuju. Nadam se naravno što boljem plasmanu, no ne mogu unaprijed predvidjeti plasman jer je konkurencija uistinu velika i kategorije su zahtjevne, ali ambiciozna sam i odrasla sam u velikoj, sportskoj obitelji pa sami zaključite o mojoj kompetenciji.

Tko vam je najveće podrška, na koga se uvijek možete osloniti i kako je vaša obitelj reagirala kada ste im rekli da predstavljate našu zemlju na svjetskom izboru za Miss?

Moja obitelj mi je uvijek podrška u svemu što radim pa tako i u ovome. Stvarno sam sretna što sam uvijek imala bezuvjetnu ljubav i podršku svojih bližnjih, svog malog kruga velikih ljudi, koji mi daju vjetar u leđa. Naravno, moram istaknuti svoje stijene, žene koje su me najviše oblikovale i utjecale na moj život, a to su mama i baka. Svi su bili šokirani i oduševljeni, svakako nitko nije očekivao ovakvu vijest već su se pripremali za podršku na izboru za Miss Hrvatske 27.11.2023., ali svi jedva čekaju da pokažem svoje kvalitete u Indiji.

Što je vaš životni moto?

Ne bih rekla da imam životni moto, trudim se živjeti život što bolje mogu, biti što bolja osoba sebi i drugima, rasti i razvijati se u stvarima koje me interesiraju te živjeti sretan i ispunjen život okružena ljudima koje volim.

