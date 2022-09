Nakon turbulentnih eliminacija Mirkov izlet s blizankama započeo burno: 'Neka od mene ne očekuje ništa'

Nakon turbulentnih eliminacija i odabira favoritkinja, kandidati showa 'Ženim sina?' uputili su se na nove izlete. Svaki kandidat odveo je svoje dvije djevojke na odabranu izletničku destinaciju, a Mirko i Miljenko odlučili su nasamariti blizanke i podvaliti im foru da će kampirati na otvorenom. Djevojke su dobile zadatak složiti šator, što im je predstavljalo ogroman problem jer obje više vole luksuzni smještaj. „Nema WC-a, nemaju se gdje okupati… Uf, nabrijane su, samo da ne eksplodiraju“, komentirao je tata Miljenko koji je sa zanimacijom pratio kako se djevojke muče prilikom sastavljanja šatora. Kada su tata i sin djevojkama odlučili priopćiti da je to sve samo šala i da neće spavati u šatorima, djevojkama je vidno laknulo, a Miljenko je zaključio: „Plan nam je uspio do bola jer su one sto posto bile uvjerene da je to to. Ali da smo ostali, možda bi ja dobio kamenom po glavi, a možda i Mirko“.

Mirko je za djevojke ipak pripremio luksuznu vilu, a prve slobodne minute odlučio je iskoristiti za sunčanje pored bazena i razgovor sa samozatajnom Dianom. „Cilj mi je ostvariti moju fantaziju s dvije blizanke“, otkrio je Mirko kojemu nije trebalo dugo da krene u razradu svog plana, a njegove tehnike zavođenja budno je pratio tata Miljenko koji se skrivao u bazenu. Mirko je od Diane htio saznati njezino mišljenje o njemu jer se dosad nije izjasnila, pa joj je ujedno priznao da je previše zatvorena i da se osjeća kao da razgovara sa zidom. „Šta da ti kažem, ja sam takva, ja se neću promijenit“, poručila mu je Diana kojoj ne pada na pamet da se prilagođava Mirku.

Iako je Mirko sumnjao da je Diani prepreka njezina sestra, ona je to negirala tvrdeći da se sa sestrom nikada ne bi svađala oko dečka. Mirko je polako počeo shvaćati da je njegova fantazija o dvjema blizankama nedostižnija nego što je mislio, pa je tako zaključio: „Ne znam zašto nije zainteresirana za mene, ali ovako moje iskreno mišljenje – predobar sam za nju. Očito traži papka".

Tata Miljenko nije odustao od špijunaže skrivajući se u bazenu, čak ni pod cijenu upale bubrega, a iz cijele situacije zaključio je da ne vjeruje Diani. „Ona govori neistinu kad veli da joj se ti sviđaš samo kao prijatelj. Ti se njoj sviđaš i kao muškarac. To sam ja skužio i sigurno ti je tako", utvrdio je Miljenko svojim inspektorskim instinktom.

Dok je Miljenko stvarao nova poznanstva te sa susjedom pričao viceve o policajcima ispijajući vino, Mirko i blizanke prošetali su do obale. „Ne znam što je sa sestrama, osjećam neku napetost. Moguće da je Andrea malo ljubomorna na Dianu što sam joj dao malo više pažnje u zadnje vrijeme", zaključio je Mirko kojeg instinkt nije prevario. „Zanima me zašto ne pokazuješ toliku zanimaciju za mene pred kamerama, a pokazuješ ogromnu zanimaciju iza kamera?", izravno ga je upitala Andrea koju je pogodilo što Mirko svoje emocije prema njoj ne iskazuje pred svima. „Tipično žensko dramljenje, htjela bi da ja tamo nju počnem grliti. Dobio sam malo dramu, ali to je sve pozitivno. To je jako dobro, kad ona drami znači da je zainteresirana za mene", rekao je Mirko koji je iz negativne situacije uspio izvući pozitivnu stranu. No isto ne vrijedi za Andreu koja nije bila zadovoljna Mirkovim ponašanjem.

„Od mene Mirko će dobit onoliko koliko on meni da, ja više ni jednu zanimaciju neću pokazat za njega, dok on ne pokaže pred svima zanimaciju za mene. Tako da, nek' ne očekuje ništa uopće“, poručila je Andrea s kojom više nema šale. Ostali kandidati otputovali su na izlete, a konkurencija nikad nije bila veća. Hoće li Mirko ipak napokon ostvariti svoju fantaziju s blizankama te koje će dogodovštine čekati ostale kandidate, pogledajte u sljedećoj epizodi showa 'Ženim sina?'.

