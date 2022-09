Lorena se skinula u badić pred Kristijanom, Ines kipjela od ljubomore: 'Mislila sam da će joj para na uši izaći'

Kandidati showa 'Ženim sina?' odabrali su svoje favoritkinje, a sada kreću na uzbudljive izletničke destinacije. Nakon dugog puta i više od 500 prijeđenih kilometara, Kristian će poželjeti svoje djevojke vidjeti u kupaćim kostimima, a njima neće trebati dugo da boravak pored bazena iskoriste za modnu reviju u bikinijima.

„Definitivno moram Lorenu vidjeti u badiću, nju još jedinu nisam vidio. To me ful zanima“, priznat će Kristian dok će s nestrpljenjem čekati da djevojke odjenu svoje kupaće kostime. Nakon njihova povratka, Kristian će Lorenu povući k sebi da mu sjedne u krilo, što će očito zasmetati Ines. „Ines je kipjela, ja sam mislila da će joj pare na uši izaći. Meni je bilo drago što je to napravio, neću da lažem“, priznat će Lorena koja je napokon odlučila izboriti se za Kristianovu pažnju.

No Kristian neće stati na tome, pa će tako predložiti način na koji mogu popraviti nedostatak lijepog vremena: „Meni ovo vrijeme može definitivno poboljšati da vidim Lorenu u badiću“. Naizgled sramežljiva Lorena prihvatit će njegov izazov, na veliko iznenađenje Ines koja će sve promatrati sa strane.

Foto: Nova TV Lorena će s ponosom rastvoriti ogrtač i pokazati svoje obline pred Kristianom, tatom Zoranom i Ines. „Pa ne snimamo XXX film“, šaljivo će poručiti tata Zoran kojemu će neopisivo biti drag ovakav razvoj situacije jer je Lorena otprije njegova favoritkinja. „Šećer na kraju, stvarno ima cura dobro tijelo. Meni po guštu pašu, kako bih rekao, njezine te obline“, zaključit će Kristian koji će vidjeti i više nego dovoljno.

To što će Lorena sjesti Kristianu u krilo, čini se, svima će biti pozitivna vijest, osim za Ines koja će ozbiljno biti ostavljena po strani. „Htjela bi ja sjesti Kristianu u krilo, ali za to postoje još šansi i prilika, nije ovo gotovo“, poručit će Ines kojoj ovakav ishod situacije neće biti nimalo po volji.

Foto: Nova TV

Dok će izlet kod obitelji Cvijić započeti u velikom stilu, ostali kandidati također će se uputiti prema svojim izletničkim destinacijama. Hoće li kod ostalih kandidata izleti krenuti uzbudljivo kao i kod Kristiana, doznajte u večerašnjoj epizodi showa 'Ženim sina?'.



