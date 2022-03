Melita Gržić Pincin nakon osvojene Ruže: 'Konkurencija je bila jaka i stvarno smo ponosni. Ovo je vrhunac'

Večernjakovu ružu u kategoriji radijska emisija godine, čiji je ponosni sponzor Hrvatska lutrija osvojila je, prema glasovima publike, ekipa emisije '2 u 1' s Radija Istre. Urednici emisije Meliti Gržić Pincin je u ime Hrvatske lutrije čestitala Marina Habuš.

Melita Gržić Pincin nam je komentirala kako se osjeća nakon pobjede.

Čestitke, prije svega, kako se osjećate?

Hvala lijepa, jako smo uzbuđeni, sretni i ovo nam stvarno djeluje jako nestvarno. Konkurencija je bila jaka i stvarno smo ponosni. I samim finalom bili smo stvarno zadovoljni, a ovo je evo - vrhunac

Čini se da ste vaše Istrane uspjeli nagovoriti da glasaju za vas i to vam je uspjelo...

Jesmo, animirali smo ih. Zapravo, tu emisiju s nama rade slušatelji i vjerujem da su bili dovoljno motivirani da svi zajedno zapravo Ružu dovedemo u Istru.

Kako biste opisali emisiju '2 u 1' nekome tko se nije susreo s njom, po čemu je ona zanimljiva?

Pa evo to je jedna od najmlađih emisija na našim frekvencijama. Krenula je 2019. godine, neposredno prije pandemije. I zapravo kad se sve nekako vani zatvaralo, kad smo mi svi bili zapravo udaljeniji jedni od drugih, ta emisija je nekako povezala sve nas zajedno u eteru i bila svojevrsna terapija. Danas to više nije tako, danas je drukčije. Aktualnih tema ne nedostaje, mi svakoga dana od 9:30 do 10:30 zajedno sa slušateljima komentiramo nekakvu aktualnu temu, a evo, situacija je takva kakva je - tema stvarno ne nedostaje.

Dakle, danas u doba formatiranih radija vi ipak dajete neke govorne koje su itekako potrebne slušateljima...

Tako je, mi zaista držimo do toga da lokalni radio treba biti na usluzi svojoj zajednici, to znali svojim slušateljima, a otvoriti im eter, mislimo da je to zapravo najmanje što se za njih može učiniti.

Hoćete li ovu nagradu čuvati na nekom posebnom mjestu?

Imamo novi studio, imamo nove prostore, dobit će poseban pijedestal i zaista za naših prvih 30 godina, jer Radio Istra slavi 30 godina, ovo je još jedno prekrasno priznanje i cijelom našem timu i stvarno smo jako sretni i ponosni i zahvalni Večernjem listu

