Melania Trump nije u najboljim odnosima s pokćerkom, nema prijatelja, laže o godinama i estetskim korekcijama

U novoj neslužbenoj biografiji Melanije Trump, 'The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump' koju je napisala novinarka Washington Posta, Mary Jordan otkriveni su neki nepoznati detalji iz života najuže obitelji Trump.

Iako pikanterija ne nedostaje, mnoge je najviše zaintrigirala činjenica da su Ivanka i Melania u nategnutim odnosima. Naime, obje su imale nadimke jedna za drugu. Melania je svoju pokćerku zvala Princezom, a Ivanka je Melaniju nazvala Portretom, jer je malo pričala.

Osim potankosti iz obiteljskog života, autorica se dotaknula i Melanijinog djetinjstva u Sloveniji, te manekenske karijere. Opisala je prvu suprugu kao ambicioznu i nemilosrdnu osobu, koja je fokusirana na ostvarivanje svojih ciljeva. Tvrdi da ju nije briga za međuljudske odnose te da je prijatelje spremno odbacila čim je dobila priliku da otputuje u Milano ili New York, ili da se spetlja s Trumpom. Zato na vjenčanju nije imala ni djeveruše, jer nema bliskih prijateljica te se najčešće druži sa svojim roditeljima. U knjizi autorica navodi i da

Melanija često laže o tome koliko stvarno godina ima, te o estetskim korekcijama kojima se podvrgnula. Trojica fotografa potvrdili su da su vidjeli ožiljke od operacija na kojima je Melanija navodno bila. Isto tako, autorica tvrdi da nema previše dokaza koji mogu potvrditi da bivša manekenka govori čak pet jezika, već tečno govori samo engleski i slovenski.

O svemu se oglasila i Bijela kuća demantirajući navode iz knjige.

- Izdavači i Washington Post trebali su provjeriti činjenice s Ivankinim uredom, što nisu učinili. Ovakve hit knjige služe samo kako bi zaživjele neke teorije o zakulisnim igrama koje zapravo ne postoje - kazao je zamjenik glasnogovornice Bijele kuće, Judd Deere.

Kasnije se javila i Melanijina glasnogovornica Stephanie Grisham koja je kazala kako su priče i izvori u knjizi lažni te da, iako su im izdavači poslali listu činjenica, da su s nje izostavili najluđe laži.