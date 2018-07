Marshmello nastup otvorio s hrvatskom zastavom i Srcem vatrenim

Ne vjerujemo da su dečki iz Zaprešića poznati još i kao Zaprešić Boysi očekivali da će se njihov najveći hit Srce vatreno izvesti službeno pred publikom od 50.000 ljudi.

Međutim, baš se to dogodilo u nedjelju posljednjeg dana ULTRA Europe kada je Marshmello, sjajni DJ koji ne otkriva svoj identitet skrivajući se iza maske, otvorio svoj nastup prikazom hrvatske zastave na videozidovima velike bine i to popratio upravo Srcem vatrenim, u cijelosti i neremeksiranim.

Ne treba previše spominjati kakva je bila reakcija publike, Srce vatreno prolamalo se poljudskim stadionom. A bio je to tek logičan nastavak priče koja se lagano uzdizala da bi naizgled kulminirala sa Steveom Aokijem. Jedan od najluđih DJ-a koje je ULTRA Europe uopće imala svoj je uobičajeno bombastičan način začinio na nekoliko načina. Prvo je pustio stvar napravljenu u čast preminulima Chesteru Benningtonu, pjevaču Linkin' Parka te švedskom DJ-u Aviciiju s vokalom upravo pokojnog Benningtona. Pa je pustio jednu od najpoznatijih pjesama ikad, My Heart Will Go On iz filma Titanic. S prigodnim vizualom, odnosno prilagođenom poznatom scenom iz filma, onom gdje se na pramcu paze da ne padnu Kate Winslet i Leonardo di Caprio. Jedino što je umjesto njihovih lica umontirao – svoje. Pa je Steve Aoki grlio Stevea Aokija preko cijelog vizuala više od 70 metara široke bine.

Onda je uslijedilo uobičajeno 'cakeanje', dakle gađanje publike kolačima, pri čemu ovaj autor nikako ne može shvatiti što je to tako privlačno u tome da ti u lice tortu baci muškarac duge crne kose koji je ostao odjeven samo u donji veš. Doista ne možemo shvatiti o čemu je tu zapravo riječ. Dostojan nastavljač Aokijeva djela bio je David Guetta. ULTRAIN starosjedilac predstavio je pjesme sa svog novog albuma, ali, naravno, nije zaboravio ni na svoje brojne stare hitove.

Vjernost publike francuskom DJ-u vidjela se u svakom trenutku, a on je pak dokazao kako ima rijedak talent u istom nastupu otići potpuno u pop i vratiti se na drugu stranu skale, biti hardcore EDM DJ. Sve je završilo nastupom Armina van Buurena, također starog hrvatskog znanca koji tradicionalno zatvara festival ULTRA Europe. Posebno je zanimljivo bilo na Arcadia pozornici koja je u nedjelju imala postav koji uredno može biti negdje u uvodu glavne pozornice ULTRA Europe s Julianom Jordanom, Sick Individuals, Jewelz&Sparkz, Kurom. Resistance je i u nedjelju imao redove od desetak metara ispred prostora, očito se Resistance pokret uhvatio i u Hrvatskoj na ULTRA Europe. Partijanje se nastavlja dalje na Hvaru, gdje će u resortu Amfora glazbu puštati Fedde le Grand, Nicky Romero, Oliver Heldens pomognuti s Jonasom Blueom i San Holom. Prema svemu moglo bi se doista dogodi da se obori opći rekord ULTRA Europe i pratećih programa i dosegne više od 160.000 ljudi.