Marko o Muri Klari ususret odlučujućih zavjeta u showu: 'Postala si moj svijet'

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' u svojoj je finalnoj fazi, a za neke parove još je ostala finalna ceremonija. Jedan od tih parova čine i Mura Klara i Marko koji su naknadno ušli u show, ali se od prvog dana odlično slažu i stvarno su kliknuli. Prije odlučujućih zavjeta, Marko je podijelio dirljivi trenutak. "Postala si moj svijet", poručio je uz fotografiju na kojoj se grle.

Markovi pratitelji poželjeli su im sreću. "Prekrasno vas je bilo pratiti! Želim vas svu sreću i da što prije živite skupa gdje god se dogovorite. Drago mi je da ste se pronašli i zaljubili", "Neka traje", "Sretno", "Neka vam se sve želje ostvare ! Puno zdravlja, sreće i veselja. Zaslužili ste, Marko i Mura", poručili su u komentarima.

Inače, Marko i Mura Klara ranije su otkrili stručnjacima kako njoj nije zasmetala njegova prošlost. "Razumna sam osoba i ne osuđujem ljude na prvu. To priznanje je u meni probudilo emocije koje su nas povezale i potvrdilo mi je da ću uvijek biti tu uz njega, a on to neće ponoviti", ispričala je Mura Klara. Marko je priznao da se bojao otkriti joj takve stvari. "Bojao sam se, no ona me shvatila kao nitko do sada, razumjela me jer je ona prošla nešto, ne slično, no jednako teško", rekao je.

Par, koji je napravio zajedničku tetovažu, istaknuo je da se između njih dogodila ljubav. "Vidim se s njom u daljnjoj budućnosti i ponosan sam što sam ušao u eksperiment", rekao je Marko, a Mura Klara se nadovezala rekavši kako želi provesti život s njim. "Tek sad počinje pravi posao – izvan ovoga", zaključio je Marko.

Mura Klara i Marko i ranije su razgovarali o budućnosti svog odnosa, točnije o planovima nakon izlaska iz sociološkog eksperimenta. ''Kako ćemo dalje? Hoćeš li ti moći biti bez mene kada ja radim?'', upitao je Marko Muru Klaru, a ona je odgovorila kako nije sigurna.

''Teško će mi biti, no vratit ćeš se ti čim prije'', rekla je. Marko smatra kako će razdvojenost biti teška za Muru Klaru. ''Ti ćeš se vratiti u Čakovec, kod mene'', rekla je Mura Klara. ''Stan imamo, jedino moraš pronaći posao'', dodala je, a Marko se našalio kako je ona već sve isplanirala. ''Pa da, vidiš da sam i stan kupila prije ulaska u eksperiment'', našalila se Mura Klara.

Marko je zaključio da je lijepo što misli na budućnost. ''Bit će to test za našu ljubav, jer teško je biti s nekim tko je kilometrima udaljen od tebe'', rekla je Mura Klara te dodala kako je ponekad i dobro da su malo odvojeni kako bi spoznali koliko znače jedno drugome.

Također, potvrdila je kako je spremna na sve. ''Ako sada to nije to, onda neće ni s kim ni biti. Treba mi netko energičan poput tebe da me nasmijava i pokreće'', rekla je i dodala kako joj je došao kao melem na ranu te izvukao iz ponora.

