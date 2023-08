Marko Kutlić o ljubavnom statusu nakon prekida s Nelom: 'Ne volim naziv veza'

Glazbenik Marko Kutlić (28) proteklog je vikenda osvojio drugu nagradu žirija na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku s pjesmom "Sami", koju je izveo u duetu s Leom Deklevom, a za InMagazin progovorio je o svom ljubavnom statusu nakon prekida s kolegicom Antonelom Nelom Đinđić.

- Ja sam slobodan i bit ću slobodan dok sam živ. Čak i ako budem u nekom odnosu u tom odnosu bi volio biti slobodan. Ne volim naziv veza, to mi je ružan naziv kad nekog vežeš/zavežeš, kazao je Marko.

Podsjetimo, Kutlić je do rujna prošle godine bio u vezi s Antonelom Đinđić (27), a prekid je obznanio na društvenim mrežama.

- Bolje da kažemo mi nego da to prepriča netko drugi. Neobično, ali tako je. Naoko zatvaramo vrata da bi ih možda ponovno otvorili. Nakon četiri predivne godine u kojima smo ispreplitali privatno i poslovno i tražili mir i harmoniju za privatno, čini se da je nismo našli. Zato ćemo poslovno i dalje po starom, a privatno ćemo uzeti pauzu, rekao je Kutlić.

O njihovu odnosu nakon prekida progovorila je i Antonela.

Kad god se sretnemo lijepo se pozdravimo, možemo razgovarati normalno. Mislim da je to bila cijela poanta priče. Da se poštujemo kao osobe, da poštujemo što radi svatko svoje i to je to. Pratim i dalje sam mu podrška, možda malo dalje, ali i dalje mislim da je ogroman potencijal, ogroman talent i da ga čekaju velike stvari - rekla je Nela za IN magazin.

Nela se u profesionalne glazbene vode bacila prije nekoliko godina, a najviše pozornosti dobila je pjesma koju je otpjevala s bivšim dečkom Markom "U zagrljaju spašeni".

