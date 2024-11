Marko Grubnić otkrio zašto će biti pod stresom ove subote i kakve veze Nina Badrić ima s tim

Veliki koncert Nina Badrić će održati 30. studenog u Areni i to je zasigurno jedan od najvažnijih trenutaka u njezinoj glazbenoj karijeri, ali i prilika da se zahvali svima koji je podržavaju sve ove godine. Pripreme za ovaj nastup su u završnoj fazi, a modni stilist Marko Grubnić otkrio je kako je upravo on zadužen za styling naše pjevačice za ovaj koncert. U kakvim će je kostimima publika vidjeti na pozornici Arene Zagreb otkrio je u novoj objavi na Instagramu gdje je objavio zajedničku fotografiju s pjevačicom.

- Dragi moji, ovako se nas dvoje već mjesec dana veselo družimo i pripremamo kostime koji će biti dostojni najveće pozornice, i spektakla u punom smislu te riječi... Samo ću reći da su kostimi spremni. Ustvari, sve je spremno za koncert, čaroliju koju će vam ova predivna duša pokloniti. Jedva čekam da sve vidite, doživite... vjerujte mi bit' će WOOOW. Čekamo vas u subotu 30.11. u Areni Zagreb, tj. Nina Badrić vas čeka sa svojom mega čarolijom. Pripremite se za SHOW. A kostimi... slobodno očekujte THE kostime, new generation Ninu, urbanu i modernu Ninu koja će vam osim pjesmom i svojim kostimima ispričati svoju priču, za nas ima puno simbolike u njima i emocija, stvarno smo se potrudili i pazili na apsolutno svaki detalj, a ona je meni za ljubav maaaaalo izašla iz svoje komfort zone, ali samo malo... bit će puuuno presvlačenja, i malo stresa za mene... - napisao je Marko i dodao:

- Ponosan sam, sretan i beskrajno zahvalan jer sam sa svojim najboljim timom ljudi uspio za ovu predivnu dušu, ali i za sve vas napraviti kostime o kojima ćete zasigurno pričati... Čast mi je, ali i ogromno zadovoljstvo raditi s ovom divnom ženom, prepunom pozitivne energije. Ne mogu dočekati subotu i da ova kraljica stane sa svojom kristalnom štiklom na tu ogromnu binu i priušti nam svima nezaboravan doživljaj. Nina je nedavno gostovala u podcastu kod Tatjane Jurić i osvrnula se na koncert koji priprema za svoju publiku ovog vikenda.

- Ovu Arenu s toliko žara čekam da se zahvalim svim ljudima koji su došli i na prošli koncert, koji je zbog mjera bio neizvjestan, i za sve ove godine ljubavi, i za sve ove godine ljepote mog života koji su mi dali. A oni kažu da sam im to vratila stostruko. Ja se nadam da je to tako. Na mojim koncertima je od 7 do 77, ja sam sretnica koja ima prekrasnu publiku, koja ima nekoliko generacija ispred sebe. Imamo klince, tinejdžere, svoju generaciju, a imam čak i maminu generaciju. Jedva čekam, baš imam leptiriće u trbuhu. Ne mogu disati dok ne stanem na pozornicu, dok ne osjetim onaj prvi huk - priznala je Nina, otkrivajući kako joj publika nije samo podrška na koncertima, nego obitelj koja joj je spasila život u najtežim trenucima.

