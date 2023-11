Mario Rucner s Thompsonom, Matom Bulićem i Draženom Žankom objavio novi projekt posvećen Hrvatskoj

Samo 24 sata nakon što su domoljubna skladba i spot "Zemlja heroja" objavljeni na YouTubeu i društvenim mrežama glazbenika koji su u njoj sudjelovali, pozitivne reakcije ne prestaju pristizati na adresu autora projekta Marija Rucnera. Zagrebački violist, poduzetnik i strastveni motorist iza sebe već ima brojne singlove, no na ovaj je posebno ponosan jer je na njemu uspio okupiti brojne poznate glazbenike, među kojima su: Dražen Žanko, Mate Bulić i Marko Perković Thompson, bivše Ladarice i Stanko Šarić, ali i neke hrvatske branitelje koji su svojim doprinosom Domovinskom ratu zasigurno zaslužili epitet "legendarni", a ovo im je prvo pojavljivanje u javnosti.

Zbog svega toga, kao i činjenice da mu telefon s porukama čestitara nije prestajao zvoniti, Mario Rucner priznaje da je uistinu zadovoljan, ali i zahvalan jer je riječ o projektu koji je zamislio još 2014. godine, a sada je došlo pravo vrijeme da osvane u javnosti:

– Kada nešto radim, nikada ne gledam komentare na portalima i društvenim mrežama pa tako nisam ni ovaj put. No ovog puta su mi kolege javili da u manje od 24 sata samo na jednom mjestu ima oko 900 komentara i da su uglavnom pozitivni. Ta me činjenica posebno raduje ne samo zbog mene nego zbog svih predivnih ljudi koji su se uključili u ovaj projekt i kojima i ovom prigodom moram zahvaliti što su mi pomogli da ostvarim jedan od svojih snova. Posebno mi je važna bila pomoć Dražena Žanka koji je imao i sjajnu intervenciju u tekst pjesme, a cijenim sve njegove savjete i ideje, kao i Mate Bulića i Marka Perkovića Thompsona. To su ljudi koji su godinama na sceni i znaju svoj posao! Naime, u projekt "Zemlja heroja" svi smo ušli zbog ljubavi, nije tu bilo nikakve kalkulacije i skrivenih motiva. Zagrepčanec sam, Hrvat i domoljub i nisam želio izazvati nikakve drukčije reakcije osim ljubavi prema zemlji u kojoj živimo. Ovaj projekt je moj poklon svim ljudima u Hrvatskoj – kaže Rucner kojemu je u ovom projektu pošlo za rukom i okupiti neke od branitelja, istinskih heroja Domovinskog rata koji, iako bi imali štošta za reći, nevoljko pristaju stati pred kamere i javno se eksponirati. Smatraju da su svoj obol domovini dali onda kada je bilo najpotrebnije, kada je trebalo ostaviti obitelj i s puškom krenuti u neizvjesnost.

Ipak, ovaj ih se projekt toliko dojmio da su odlučili u njemu sudjelovati. Jedan od njih je i branitelj iz zadarskog zaleđa, pripadnik 112. brigade, tenkist u 2. gardijskoj brigadi Vladimir Atlija koji je čak pozvao i svoje suborce iz Škabrnje da sudjeluju u spotu. Čovjek, kako ga opisuju, velikog srca i ljubavi za svoju zemlju, ali i škrt na riječima, ipak nam je odao zbog čega je pristao biti dijelom projekta:

– Marija poznam i cijenim i čim mi je počeo pričati o projektu, osjetio sam ljubav. A to je najvažnije – započinje jedan od junaka Domovinskog rata. – Volim svoju anonimnost i želim naglasiti kako poštujem svačije domoljublje ako ne ugrožava domoljublje druge zemlje. Mislim da je u ova teška vremena, na globalnom nivou, jako važno poslati ovakvu poruku, kao i da je pjesma došla u pravi trenutak. Ovih dana razmišljao sam i svom ratnom putu, a tada još nisam imao obitelj, nisam imao kćer koju danas imam, ali išao sam u rat zbog budućnosti neke svoje i tuđe djece... I nikad nisam osjećao mržnju, samo ljubav. To sam sve prepoznao u Marijevu projektu, tu ljubav za domovinu. I premda je u projektu hodao po rubu, mislim da je našao pravi način da pokaže sve što osjećamo ja i moji suborci. Mislim da pjesma izaziva emocije. Naime, poštujem ljude koji su devedesetih išli braniti Hrvatsku, ali trebalo je ostati čovjek i nakon rata – govori nam Vladimir kojemu se grlo posebno stegne kada dođe pred spomenik na kojemu piše da je posvećen nepoznatim herojima.

Jer, kaže, svi su oni nekome bili poznati i svi su zaslužili da ih se netko sjeti. A projekt "Zemlja heroja" je i za njih.

– Generacije i generacije su željele imati svoju domovinu i nisu uspjele, zbog raznih situacija – objašnjava Vladimir. – Ova generacija koja je to uspjela možda još nije svjesna dubine tog ostvarenja. Nažalost, skupo plaćeno krvlju, no i prethodne generacije davale su najbolje sinove, kćeri, očeve i nije se uspjelo. Zato je i težina Domovinskog rata ogromna, ali mnogi to još uvijek ne prepoznaju. Čuvajmo ljubav, gajimo je, učimo našu djecu tome, mora se znati istina kroz povijest jer ona usmjerava budućnost – zaključio je Vladimir.

