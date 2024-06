Marijan Ban progovorio za medije nakon puno godina: 'Da nema Belana ne znam bih li se bavio glazbom'

U utorak, 11. ovog mjeseca bit će na Prvom programu HTVa u 20 i 15 emitirana i peta epizoda dokumentarnog serijala "Zauvijek autor“ koji je izazvao veliku pozornost gledatelja i hrvatskih medija. Ovog je puta ekipa redatelja Tonija Volarića, u produkciji Hrvatskog društva skladatelja, istražila život i karijeru Nene Belana. Osim Belanove životne priče, najveću bi pozornost šireg gledateljstva mogla izazvati činjenica da za dokumentarac, u prvom medijskom istupu u zadnjih nekoliko godina, govori Marijan Ban. Kako saznajemo, Ban je odmah pristao na snimanje i u jednom splitskom studiju opširno govorio o važnoj ulozi koju je Neno imao u njegovu životu. No, samo za Večernji autor citira Banovu izjavu kojom opisuje dva događaja kojih se nerado sjeća.

"Oba puta je Neno ima koncert u Tvornici u Zagrebu, a ja sam trebao bit gost. Prvi put me uhvatila viroza ogromna, nisam nikako moga doć, iz kreveta sam se ispriča publici i preko mobitela sam posla poruku. Drugi put su svi putevi iz Dalmacije za Zagreb bili zatvoreni. Ja i Jadran Vučković iz Daleke obale smo bili spremni i čekali hoće li otvorit neku cestu bilo koju bilo kako da dođemo. Nisu otvorili i ta dva puta sam se baš osjeća bezveze, ali nisam uopće kriv“, priča Ban u novoj epizodi serijala "Zauvijek autor“.

Mnogi koji se sjećaju tih vremena s nostalgijom će se prisjetiti osamdesetih u Splitu kad su neka optimistični mladi glazbenici, među njima Belanov prvi bend Narodno blago, pa Đavoli, nosili snimke u Jugoton i nadali se prvom albumu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Da nema Belana ne znam bi li se ja uopće bavija glazbom, bi li te pisme išle naprid. On je jedini, glavni, prvi i jedini krivac za to. Ja sam često bija u klubu doli jedriličarskom u „Mornara. A Đavoli su krajem '84. imali tamo svoj prvi koncert. Mi nismo ni znali tko je taj bend, ali kako je to u klubu, dobro je. Ja kupija dvi karte, na kartama pisalo gost iznenađenja. Ja pitam tko je gost iznenađenja ovi govore to si ti. Ja govorim dobro vrati mi lovu za karte, ovi govori neću. Tako da to je bija moj prvi javni nastup u životu“, kaže Ban u dokumentarcu.

VEZANI ČLANCI:

Osim Belana i Bana, u dokumentarcu govore još Siniša Škarica, Marinko Biškić, Boris Hrepić Hrepa, Zorica Kondža, nažalost sad već pokojni Massimo, Zlatko Gall, Branko Viljac, Ana Tonković, Krešo Dolenčić i Goran Lisica Fox. Snimateljica serijala je Andrea Kaštelan, ton majstor bio je Viktor Grabar, a majstorica šminke Sanja Krstulović. Prve četiri epizode serijala, o Gibonniju, Vjekoslavi Huljić, Zrinku Tutiću i Alki Vuici se zbog velikog interesa repriziraju u programu HTVa čak tri puta u tjednu prvog prikazivanja, a i mogu se naći na Youtubeu.