VIDEO Lana Jurčević odabrala seksi kombinaciju za šetnju s bebom, komentari ne staju: Lijepa mama

Domaća poduzetnica i pjevačica Lana Jurčević (39) objavila je novu snimku na svom Instagramu. Na videu koji je objavila vidi se da je u šetnji sa svojom kćerkicom Maylom Lily. "Mačke otišle malo u španciranjeeee. Kako stoje stvari, uskoro će nam trebati parking za sva kolica koja imamo", napisala je Lana uz video u kojem gura kolica i posprema ih u automobil. Ono što su mnogi primijetili jest da Jurčević izgleda odlično. Za ovu šetnju odabrala je crni top i usku crnu suknju, a ta kombinacija istaknula je njene obline. Uz to je imala i i sandale na visoku petu, dok je na glavi imala naočale kako bi se zaštitila od sunca. Njena objava je skupila oko 5000 lajkova, a komentari se samo nižu. Naime, mnogi su požurili pohvaliti izgled ove pjevačice.

"Čudo, Mamita, u svakom smislu, uživajte", "Prekrasno, Lana uvijek lijepa", "Mamasitaaa, wow", "Kakva hot mama", "Lijepa, zgodna i mlada mama", pisali su joj pratitelji.

Lana se nedavno vratila nastupima uživo nakon poroda. Za svoj povratnički koncert izabrala je Maribor, a dio atmosfere pjevačica je podijelila na svom Instagram profilu.

Ispod objave nizali su se uglavnom pozitivni komentari, no jedna je obožavateljica primijetila kako Lana na nastupu nosi periku te ju upitala koji je razlog tome. - Život je lakši - kratko je odgovorila Jurčević i naišla na veliku podršku ostatka pratitelja. Međutim, radoznali fanovi nisu se zaustavili na prvom pitanju, nego nastavljaju: - Možda, ali su tvoje tolike kvalitete da se vide iz aviona, bolje nosi svoju kosu kakva god da je - poručili su 39-godišnjoj Zagrepčanki.

- Nitko nije savršen - zaključuje novopečena majka uz priložen emotikon srca. U ostatku reakcija pratitelji su čestitali pjevačici povratak na scenu nekoliko mjeseci nakon što se porodila i postala majka malene kćerkice Mayle Lily.

Podsjetimo, Lana sa svojim obožavateljima na društvenim mrežama često dijeli novosti iz osobnog i profesionalnog života. Zadnjom objavom na Instagramu dodatno je animirala pratitelje.

Naime, 39-godišnja Zagrepčanka objavila je selfie uz koji je u opis postavila pitanje - Pogodite šta sam radila u subotu? - zagonetno je upitala pjevačica. Naravno, time je pokrenula lavinu komentara u kojima su ljudi nudili dosjetljive odgovore.

"Gdje god da si bila širila si ljubav oko sebe", "Čemu pogađati kad neće odgovoriti...", "Ošišala šiške?!", "Da nije bio možda koncert?", "Imala si koncert i čuvala malu princezu", "Koncert u Sloveniji" - neki su od pokušaja zaintrigiranih fanova. Dio ih je pogodio, jer je Jurčević u subotu nastupila u Mariboru zajedno s Letećim odredom i Mineom.

Pjevačica je krajem prošle godine postala majka djevojčice, koju ima s višegodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Roditelji su ime kćerkice odlučili držati u tajnosti, što je izazvalo veliki interes obožavatelja, a Lana je prije nekoliko dana najavila da će ga sada otkriti. - Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ‘slučajnosti’ i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno. 'Snaga u bitci' - dodala je uz snimku na kojoj se ističe ime "Mayla Lily". U samom videu dodala je i da je ime odlučila tetovirati na podlaktici, jer su je tijekom čuvanja trudnoće na tom mjestu pikali više od 120 puta. "Njeno ime na putu do srca", dodala je.

Sa svojim partnerom i ocem djeteta u vezi je od 2017. godine. Filip vješto izbjegava javnost, a o njemu se zna da je specijalist digitalnog marketinga te direktor Lanine tvrtke La piel. Ipak, u posljednje vrijeme sve češće se može vidjeti na fotografijama koje influencerica dijeli na svojim medijskim platformama.

