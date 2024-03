Marija Šerifović o interesu za njen privatni život: 'Ja ništa ne skrivam, ali ja nisam javni toalet'

Glazbenica Marija Šerifović nedavno je iznenadila javnost objavom da je postala majka. Nježne trenutke sa sinom često dijeli na društvenim mrežama, iako velik interes medija za njezin privatni život ne razumije.

- Ja ništa ne skrivam, ja samo smatram da ako sam pjevačica i javna ličnost, ja nisam javni toalet. Moj život, moja duša ima pravo na mir i spokoj i na neku potpuno zatrpanu stranu života i nitko nema potrebe da to zna. Ne zato što se nešto krije, nego zato što ne želim da izlažem javnosti svoju porodicu, svoje prijatelje.. Ono što dam, dam. Ono što ne dam, ne dam, kazala je za InMagazin. Prošlo je 16 godina od njene pobjede na Eurosongu, što je utjecalo na njenu karijeru.

- Da se ja pitam, imam puno ljepših pjesama. To je bio neki highlight u nekom trenutku. I naravno da sam srećna i ponosna na taj trenutak. Ne znam je li se ponovilo da je Srbija ili obrnuto imala 12 bodova od svih zemalja u regiji. Tako da ta ujedinjenost, ta ljubav ta strast prema muzici... Za mene su svi, meni tu nema nikakve razlike, tako da ta ujednjenost je bila za mene fantastična. kazala je Marija koja je velika prijateljica s Ninom Badrić, pa je i odgovorila na pitanje ima li šanse za duet s njom.

- Razgovaram ja uvijek i sa svima. Ali to ne ovisi o meni. Njeno visočanstvo pjesma. Ili se desi ili se ne desi. Dueti pod svaku cijenu ne, dežurni duetski pjevači ne. Moraju se energija, megaherci, znanje i ljubav spojiti, rekla je Marija.

Inače, glazbenica je krajem 2023. godine potvrdila da je dobila bebu objavom na Instagramu i sinu je posvetila dirljiv status na društvenim mrežama.

- Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas do njega - napisala je tada Marija. Njezin sin je rođen u Los Angelesu, a nakon sinovog rođenja medijima u Srbiji je ispričala je kako joj velika želja bila postati mama.

- Velika želja da imam dijete me vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtjevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama iznijeti trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspjela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene. Zaista ne želim javno objašnjavati medicinske razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio moj jedini izbor - ispričala je pjevačica. Marija se zahvalila i svojim prijateljima što su zadnjih mjeseci čuvali tajnu kako će postati mama.

