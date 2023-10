Mama Aleksandre Prijović u velikom intervjuu: 'Uspjeh je nešto što ti ljudi ne opraštaju'

Majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović ponosna je na svoju kćer koja je trenutačno najveća regionalna zvijezda. Rasprodala je Arene u Beogradu i Sarajevu, a u skoro dolazi u Hrvatsku gdje će u zagrebačkoj Areni održati čak pet koncerata. Mihajlović je rekla da je znala da će Aleksandra biti zvijezda već kad su ju je donijeli u rodilištu.

- To je bio trenutak kada su mi je donijeli u rodilištu, kada sam je vidjela. Jednostavno, ja ne znam opisati... Kada sam je uzela u ruke, ja sam znala to. Prve riječi koje sam rekla kad sam je uzela u ruke bile su: "Rodila sam moju zvijezdu". To je prva riječ bila koju sam ja rekla kad sam vidjela moje dijete. Tako da, ona je za mene zvijezda od rođenja - prisjetila se Borka za Telegraf.

Aleksandrina mama rekla je da misli da je uspjeh ono što ljudi ne opraštaju, te da se danas ne obazire na negativne komentare.

- Pa, naravno. Uspjeh je nešto što ti ljudi ne opraštaju. Ali, više to mene ne dira. Pogotovo kad čitam neke komentare. Ne mogu nas svi ljudi voljeti, to je logično. Ali, ne dira me više ništa. Što ljudi više pišu negativnih komentara, nama je sve bolje.

Ipak, neki komentari su je znali bocnuti.

- Pa jesu, ipak malo te neki članak, neki komentar te dirne. Ali ništa, nasmijem se i kažem dobro je, to tako mora biti. Opet govorim, ne mogu svi pisati ni "super je, lijepa, zgodna, dobro pjeva". Mora postojati i jedna i druga strana uspjeha.

Borka je kazala i da je trema bila prisutna prvi dan kada je Aleksandra nastupala u Areni u Beogradu, bojala se da ne zapne u dugoj haljini.

- Trema je bila prisutna prvi dan Arene. Meni je najviše brinulo da ona ne zapne u onoj dugoj haljini i mene je to bilo strah. Bilo je malo prisutne nervoze, ali kako je koncert odmicao, tako je sve to nestajalo i sve je super na kraju bilo - zaključila je.

Dodala je i da misli da njena kći nema tremu, te da je puna samopouzdanja zbog energije koju dobije od publike. Isto tako se osvrnula i na činjenicu da je Prijović rekla da ne želi na turneju bez obitelji. Borka je otkrila kakvi su odnosi u njihovoj obitelji.

- Slažemo se svi i vidimo Aleksandrin uspjeh i to nas čini sretnima. Tu je Brena koja je u tom poslu, iskusnija je s medijima i sa svim tim, tako da je ona i posavjetuje. Aleksandra je jako cijeni i poštuje zbog toga - zaključila je Mihajlović.

