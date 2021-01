Maja Šuput otkrila što je smeta u trudnoći: 'Nekima je to možda smiješno'

Maja Šuput i njen suprug Nenad Tatarinov u ožujku će dobiti sina, a pjevačici su ovi blagdani bili prvi nakon dugo vremena koje nije provela na svirci. No, zbog radova suprug i ona nisu ni doma. U razgovoru za Story kazala je kako se priprema za dolazak sina i kako na nju utječe trudnoća.

- Radovi su pri kraju, to se uvijek nekako odulji, nikada nije kako planirate. No s obzirom na to da smo radili rekonstrukciju, renovaciju i nešto novo u cijelom stanu, to je zahtije­valo goleme radove. Taj veliki projekt donijet će novu energiju u naš život. Posljednja dva mjeseca zbog radova boravimo u unajmljenom stanu. Imali smo sreće što se nalazi u ulazu do našeg pa sam svako jutro u pidžami išla po svoju garderobu i sve ostalo što mi treba. Živjeli smo kao studenti i baš nam je to bilo cool, kazala je Maja dodajući kako je stan velik, no imao je samo jednu spavaću sobu, a sve ostalo je otvoren prostor. Zbog toga su morali napraviti i sobu za bebu.

- Neke stvari koje bi meni mogle smetati drugima će biti smiješne, ali s obzirom na prirodu mog posla, naviknula sam imati uvijek istu boju kose, blajham se svakih dvadeset dana, uvijek sam tamnog tena, odlazim na neke tretmane na koje u trudnoći više ne mogu. Nema bojenja kose, odem na pramenove, ali stalno imam izrast, blijeda sam pa sam sama sebi čudna, volim biti preplanula. Niz je tu stvari koje trudnice ne smiju, a koje žene inače rade. Ali zbog mog posla i načina života, ja ih vidim sto. Jako sam aktivna i svaki slobodan dan započela bih u teretani, ali toga više nema, iako odlazim na trudnički pilates.

Znamo da se to ne radi da bi žena bila mršava nego da bi trudnoća protekla što bolje. I čudno je ujutro umjesto ravnog trbuha koji si dobio suludim vježbanjem i odricanjem vidjeti svaki dan sve veći trbuh. I da, imate osjećaj da je tijelo tuđe, a ne vaše. Već 41 godinu gledam jedno, a sada je ono nešto potpuno drugo. I grudi su drugog oblika, sve se mijenja. Ali ne brine me i ne smeta mi, zapravo mi je sve to jako simpatično, rekla je pjevačica i dodala kako suprug i ona još nemaju ime za sina, no razmišljaju o svjetskom imenu, budući da su oboje putnici i žive po cijelom svijetu.