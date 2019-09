Maja Šuput iskreno o posvojenju, Škorinoj utrci za predsjednika i bračnom skladu

Maja Šuput proslavila je 40. rođendan i, u svom stilu, prijateljima i obitelji priredila nezaboravan tulum. Maji će ova godina ostati u lijepom sjećanju, što zbog vjenčanja s Nenadom Tatarinovom, što zbog niza poslovnih uspjeha koje je osmislila i realizirala. Što se još događa u njezinu životu i kakve planove ima, otkrila nam je u intervjuu.

Proslavili ste 40. rođendan, slavila se okrugla brojka, kakav je osjećaj i kako se tulumarilo?

– Osjećaj je isti kao i prije, samo sam umorna kao što žena koja nije spavala pet dana može biti umorna. Slavili smo u “Okrugljaku” i sve je bilo izvan svake pameti. Uredili smo sve u zlatnoj i ružičastoj boji jer je to boja moga brenda Majushka i svi bili odjeveni u crno-bijelo. Imali smo DJ-a Jurkija i živu glazbu, a vjenčana kuma mi je u neko doba poslala i tamburaše, koji su nas potpuno iznenadili. Muž me iznenadio najljepšim darom na svijetu. Dao je izraditi spektakularnu dijamantnu narukvicu na kojoj piše Tatarinovljeva. Bilo je toliko sjajno da dan nakon mog rođendana nitko nije otišao na posao jer smo zaružili.

Ovu godinu pamtit ćete samo po lijepim i važnim stvarima, zar ne?

– Da! Od djevojačke u Beogradu i 48 sati bez spavanja s mojim curama, uz infuziju za energiju prije djevojačke, to je bilo ludilo. Svadba u stanciji Meneghetti bila je bajka. Sada sam sve zaokružila proslavom 40. rođendana i što se mene tiče, dame i gospodo, zabavljeni ste za ovu godinu, to je od mene dosta.

Vjenčanje je ipak održano u Hrvatskoj unatoč najavama da će biti negdje u inozemstvu. Na kraju ste ipak pokleknuli.

– Moja svadba bila je za moj uski krug prijatelja i nisam htjela da to bude parada pijanstva i kiča i da pozovem ljude koje i ne poznajem. Nenad i ja smo najprije htjeli vjenčati se negdje u inozemstvu, ali prijatelji bi nam zamjerili jer ne bi bili dio zabave, a htjela sam i da mi mama bude na vjenčanju i tako smo zaključili da je pametnije to obaviti u Hrvatskoj. Vjenčanje nije bilo tradicionalno jer su moj šator i torta bili crni, nismo imali klasični prvi ples, napravila sam sve suprotno od klasike i izgledalo je doista kao bajka.

Imate li dojam da vam s 40-ima dolazi sporiji ritam?

– Neee, baš obrnuto, ritam je i dalje energičan, i dalje sam rasprodana godinu unaprijed. Nadolazeću Novu godinu prodala sam već u siječnju ove godine. Što se posla tiče, bukirani smo za cijelu 2020., a ono što moj život čini energičnim posao je i oko mog brenda Majushka. Za mjesec dana brend će doživjeti revoluciju jer smo zadnjih šest mjeseci radili na novim proizvodima. Majushka on the road je kućica koju smo još ovo ljeto pokazali i vozili sa sobom na nastupe. Dok ja pjevam na nekom trgu, pored se nalazi kućica Majushka u kojoj možete jesti, piti i kupovati naše proizvode – šilterice, majice, papuče... Kod stranih zvijezda to je uobičajena ponuda, a kod nas to ne radi nitko osim mene. Novi proizvod kojem se veselim su slušalice za djevojčice koje izgledaju tako dobro da ako volite svoje dijete, onda ćete mu ih i kupiti. Potpisali smo ugovor da se te slušalice prodaju i na letovima Croatia Airlinesa. A na pitanja svih mogućih fanova, mogu reći da se mikrofoni opet vraćaju u prodaju.

Ove godine stigli ste snimiti i dječji album, zašto baš album dječje glazbe?

– Album “Što je to ljubav” izlazi za dva tjedna i to je prvi put da se netko sjetio napraviti dječji album s novim pjesmama. Kupila sam i snimila osam novih pjesama i ne znate koja je bolja. Pet pjesama otpjevala sam u duetu s talentiranim djevojčicama i to je ispalo nevjerojatno lijepo. To su pjesme za djecu predškolske dobi i htjela sam da roditelji ne dobiju živčani slom zato što slušaju stalno iste dječje melodije. Pjesme imaju edukativne tekstove i ne izlaze na CD-u nego na gumenom USB-u u obliku ružičasto-plave zvijezde u blještavoj kutiji. To je gotov poklon u kojem se nalazi i moja poruka i na tome sam zaista dugo radila. I ideje za dizajn su moje, ali cijeli dizajn zasluga je Zdenka Kuće koji je sve moje ideje doveo do savršenstva. Promociju imamo 13. listopada u Cinestaru, a zamišljena je kao velika igraonica s puno slatkiša i plišanaca i već je za nju veliki interes.

Toliko mi zaneseno govorite o tome kao da ste još djevojčica koju to oduševljava?

– Ne možete vjerovati koliko mi djece prilazi, ne traže me da se s njima fotografiram, nego mi trče u zagrljaj i ljube me, a kad doživite da vas djeca tako vole i kad vidite tu njihovu ljubav, jednostavno im nekako to želite vratiti.

Na medenom mjesecu još niste bili?

– Kada završimo s promocijom dječjeg albuma i novih proizvoda Majushka, konačno ćemo otići i na medeni mjesec. Našli smo deset slobodnih dana početkom iduće godine, što znači da točno jedan vikend neću raditi, na što su me članovi benda u čudu pitali zar će doista biti slobodni jedan vikend. Idemo na Maldive, gdje smo se i zaručili. To je jedino mjesto koje u stvarnosti izgleda bolje nego na fotografijama.

Bend vam je druga obitelj, kako funkcionirate, ima li svađa?

– Već smo 13 godina u istom sastavu, a to vam sve govori o meni (smijeh). Ne napuštaš firmu koja ti plati unaprijed i onoga tko je pošten i transparentan. Ti ljudi su moja obitelj, posao je posao, a prijateljstvo je prijateljstvo i zna se gdje se povlači crta. Moram spomenuti i dečka koji me čuva deset godina, to je Ivan Belko. Za moj 35. rođendan dao si je tetovirati slovo M. Kad mi je noga bila slomljena, nosio me 46 dana na svaku gažu jer sam stalno nastupala. Uz njega, tu je i moj stilist Marko Grubnić s kojim radim već godinama te moja menadžerica Katarina Kolar koja je sa mnom već 17 godina, najpoštenija i najprofesionalnija žena koju poznajem.

To su sve lijepa iskustva sa suradnicima, no je li bilo i loših iskustava?

– Ima i takvih situacija, pogotovo na broj nastupa koje sam ja imala u 20 godina karijere, ali moram priznati da je taj postotak loših situacija doista mali. Imate i ljude koji su završili u zatvoru i proglasili stečaj, ali vrlo ih je malo. Radim u trećoj smjeni, u kojoj su se ljudi došli opustiti pa ima i pijanih, no moram priznati da kad čujem što su sve u poslu doživjeli moji kolege, vidim da sam bila pošteđena. Uvijek je tu netko tko me čuva i taj segment sam si osigurala, no ljudi su prema meni uglavnom jako pristojni, a i dugo sam u tom poslu i imam izraženu socijalnu inteligenciju i znam kako se ponašati prema ljudima. Kad sam bila mlađa, bilo je situacija da su se povlačili i pištolji, ali ništa ružno i traumatično nije mi se dogodilo.

Ima li zavisti i ljubomore među kolegama i postoje li uopće prijateljstva na estradi?

– Moje društvo je zadnjih 10 godina više-manje isto, a s ljudima s estrade ne družim se previše, ali kad se vidimo negdje, sjednemo i nešto pojedemo i popijemo. Jedini kojeg bih izdvojila je Jole.

On je vaša muška verzija?

– Da, da! Počeli smo oboje 1998. i prvi put smo se sreli na Đoserovu memorijalu na nekim stubama. Rekao mi je da me vidio na televiziji, a ja sam mu odgovorila da sam i ja njega vidjela na televiziji. Sljedeća scena nakon toga: osam je ujutro, klavir u predvorju hotela i nas dvoje pjevamo, ali i svi oko nas pjevaju. Otad smo “odradili” milijun izlazaka...

Sprijateljili ste se i s članovima žirija “Supertalenta”.

– Svi su bili i na mojem rođendanu, jako smo se skompali u te tri godine koliko radimo na tom projektu. Ne znam tko je spojio četiri tako nespojive osobe, ali mi tako kliknemo da to na televiziji izgleda tako dobro. Martina Tomčić mi je i susjeda, što na početku nisam ni znala, i to su redovito druženja i kave. Neku večer nas je nazvala u 23 sata i rekla da dođemo k njima na šampanjac. Već smo bili u pidžamama, a u pidžamama smo i došli k njoj. Janko Popović Volarić i ja smo ozbiljno zaružili nekoliko puta i u tom demonskom sektoru nas dvoje smo najjači. Da nema Davora Bilmana, “Supertalent” ne bi bio “Supertalent”. On je toliko poseban i toliko drukčiji od nas da ga svi obožavamo. Nas dvoje smo se upoznali prije 12 godina kada je bio prvi “Ples sa zvijezdama”, a on je tada bio sudac. Samo da se zna, bio je najstroži sudac, a prvu desetku dao je meni i otad mi je davao samo desetke. Otad se i šalim na njegov račun da je bio zaljubljen u mene jer nikomu drugom nije davao desetke.

Nova sezona je počela, što gledatelji mogu očekivati?

– Ove godine, imat ćemo zaista širok dijapazon talenata, a svakako najzanimljiviji gledateljima bit će oni malo ‘pomaknuti’, odnosno drugačiji nastupi. Voljela bih da takvih nastupa bude još više, a bilo je doista svakakvih kandidata. Na primjer, jedna je žena grudima razbijala predmete, a bilo je i nekoliko izvanserijskih nastupa kakvih nije bilo prijašnjih sezona. Što se tiče mog stila, Marko Grubnić otišao je korak dalje. S kosom smo nadmašili sami sebe, Mijo Majhen je genijalno obavio svoj posao i u jednoj emisiji imala sam osam kilograma kose.

Svi pitaju za prinovu, pa ne možemo preskočiti to pitanje?

– Kad Bog da – dat će. I Nenad i ja jedva je čekamo i želimo, ali nismo od onih ljudi koji dijete žele pošto-poto. Sada imam toliko projekata da i ne stignem napraviti dijete, no možda nam to uspije na medenom mjesecu. Bilo bi prekrasno dobiti dijete bez ikakva grča.

Dolazi li u obzir i posvojenje?

– S obzirom na to da je liječnik rekao da ni suprug ni ja nemamo nikakvih zapreka za začeće prirodnim putem, pokušat ćemo prirodnim putem. Ali ako me pitate konkretno što mislim o tome, apsolutno sam za to i mislim da je to plemenit čin. Posvojeno dijete gledate kao svoje i to je jedna od opcija koju uvijek pozdravljam.

Za kraj i jedna politička tema. Naime, u utrku za predsjednika uključio se i vaš kolega Miroslav Škoro, što mislite o tome?

– To je normalno. Nije bitno iz kojih voda dolazite ako imate ambicije. Ako smo pjevači, ne znači da smo drukčiji od drugih, samo što netko, poput mene, ima poduzetničke ambicije, netko predsjedničke... Nismo svi rođeni da se bavimo samo jednim poslom. Evo, ja sam sigurno trebala biti glumica i sto posto imam taj talent. I jednog dana ako mi se to ostvari, a imam takve planove, što bi to značilo da ne mogu biti i glumica? Ako se čovjek osjeća dovoljno dorastao takvom izazovu, neka samo izvoli, grozno je samo kad niste tome dorasli.

Kakva je Maja Šuput kad dođe doma i daleko je od pozornice i kamera?

– Najveća maza koja postoji. Nisam baraba s pozornice ni šefica u kolektivu. Ne kuham i nisam domaćica, a nakon što cijeli dan radim, ne pada mi na pamet da još i kuham, a imam i muža koji dobro kuha. Mi se stalno ljubimo i grlimo i stalno mu govorim da ga volim. Moj muž se ne zna svađati, a meni se to ne da i ne isplati jer moram čuvati glas i ne smijem se derati. Oboje puno radimo i jedva čekamo da se napokon vidimo, a ako se to pokvari, više nas nećete viđati zajedno.