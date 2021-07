Životni zaokret Maje Lene: 'Drago mi je što radim u jednoj od najjačih turističkih kompanija u Hrvatskoj'

Proteklih godina od Maje Lene Lopatny (30), magistrice novinarstva i bivše TV voditeljice, u javnosti se nije mogla čuti ni riječ. Nakon završetka studija povukla se iz medija, intervjue nije davala, a i društvena događanja sasvim je izbjegavala. Kći glumice Mije Begović i proslavljenog vaterpolista Ronalda Lopatnyja tek se povremeno oglasila na Instagramu, a njezine fotografije u kupaćem kostimu odmah bi preplavile domaće portale. No Maja proteklih godina gradi uspješnu karijeru u turizmu, o kojoj govori ekskluzivno za Večernji list.

Odrasli ste pod svjetlima reflektora, a nakon što ste završili studij novinarstva potpuno ste se povukli iz medija. Karijeru ste odlučili graditi u turizmu. Čime se točno bavite proteklih godina?

Zbog slave svojih roditelja odrasla sam pod svjetlima reflektora i mediji su oduvijek pokazivali interes za moj život. Kako bih bolje razumjela kako mediji funkcioniraju, i sama sam upisala studij novinarstva. Tijekom cijelog studija radila sam u novinarstvu, no spletom životnih okolnosti pružila mi se prilika za rad u turizmu, u kojem radim posljednjih pet godina. Svoju karijeru u turizmu gradila sam u HTP-u Korčula, koju je krajem 2020. akvizirala turistička kompanija Laguna Novigrad, koja posluje pod brendom Aminess hoteli i kampovi. Danas u Aminessu radim na poziciji voditelja odnosa s javnošću. Drago mi je da radim u kompaniji koja je jedna od najznačajnijih turističkih kompanija u Hrvatskoj, koja sustavno unaprjeđuje i širi svoje poslovanje te kontinuirano ulaže u svoje zaposlenike i njihov razvoj. Upravo kroz rad u Aminessu vidim perspektivu za daljnji razvoj moje karijere.

Hrvatska, ali i svijet već se više od godinu dana bore protiv pandemije koronavirusa koja je ostavila traga i na turizmu. U kojoj mjeri se osjećaju posljedice pandemije? Kakva je trenutna popunjenost smještajnih kapaciteta?

Turizam je nedvojbeno jedan od najpogođenijih gospodarskih sektora što se tiče pandemije koronavirusa. Kada govorimo o Republici Hrvatskoj, naš turizam ovisi o međunarodnim turističkim kretanjima. Kada je prošle godine cijeli svijet bio u lockdown-u, zaista je vladala velika neizvjesnost u cijeloj branši i postavljalo se pitanje kako će turizam sutra uopće izgledati.

Danas, s odmakom od godinu i po dana, pitanje sigurnosti je ostalo glavni imperativ. Upravo zbog nemogućnosti planirana putovanja unaprijed, u sve većem porastu su last minute rezervacije. Pandemija je uvelike promijenila ponašanje gostiju, te su danas procesi digitalizacije integrirani u poslovanje hotelskih grupacija. Gosti danas imaju potpuno drugačiji odnos prema zdravstvenoj sigurnosti, sigurnosnim mjerama i protokolima u turističkim objektima i destinacijama. Također, primjetni su drugačiji pogledi gostiju i na okoliš i društvene vrijednosti. Upravo navedeno, daje jasne naznake da će se turizam u narednim godinama, razvijati u smjeruodrživog, društveno odgovornijeg poslovanja. Trenutna popunjenost smještajnih kapaciteta je jako dobra u svim destinacijama gdje Aminess posluje– Novigrad, Njivice, otok Korčula i Orebić - glavna sezona u punom je jeku. Nadam se da će što povoljnija epidemiološka situacija omogućiti da sezona potraje što duže te da će se novim mjerama, Jadranska obala na karti ECDC-a vratiti ''u zeleno''.

Foto: Aminess Hotels&Campsites Zaposleni ste na poziciji voditeljice odnosa s javnošću, čini se kao dosta izazovna pozicija u ovim neizvjesnim vremenima. Čime nastojite privući domaće, ali i strane turiste?

Izazovno svakako jest, ali mene pokreću izazovi. Zasigurno da je komunikacija ključna u kriznim situacijama, tako i u ovo pandemijskog doba. Krucijalno je sve dionike što promptnije upoznati sa svim pravovaljanim informacijama. Našu ponudu smo diferencirali, te smo marketinške aktivnosti usmjerili na naša tradicionalna tržišta. Budući da je Aminess prepoznat kao turistička grupacija s izvrsnim gourmet segmentom, koji često uključuje gostovanja poznatih regionalnih i domaćih chefova, ove godine predstavili smo novu gourmet ponudu Aminess Cooking with Class by David Skoko, kao i posebne gourmet pakete u suradnji s istarskim vinarima i tartufarima. Riječ je o jedinstvenoj ponudi u hrvatskom turizmu, gdje uz vikend smještaj gosti dobivaju priliku sudjelovati na kulinarskoj radionici pod vodstvom chefa Davida Skoke. Tom ponudom usmjerili se na individualne goste koji su najsnažniji prodajni kanal u pandemijsko vrijeme. Također, održava se i četvrta sezona Aminess Wine & Gourmet Nights, niz ekskluzivnih večera u kojem u fokus stavlja bogatstvo i raznolikost istarske gastronomije i lokalnih, autohtonih namirnica. Budući da se projekt Aminess Wine & Gourmet Nights, do sada održavao u Novigradu, plan je predstaviti projekt u rujnu na otoku Korčuli. Cjelokupnu ponudu u potpunosti prilagođavamo preferencijama naših gostiju kroz e-mail bazu i loyalty program. S obzirom na nove zahtjeve tržišta, Aminess hoteli i kampovi akcelerirali su procese digitalizacije kako bi naši gosti bili što zadovoljniji i u što kraćem roku dobili sve tražene informacije.

Nedavno ste upisali i doktorat na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Što vas je najviše motiviralo na nastavak obrazovanja?

Oduvijek sam znala da ću nastaviti svoj obrazovni put u znanosti, samo je bilo pitanje vremena. Upravo situacija s pandemijom i posljedični lockdowni činili su mi se kao idealan trenutak za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij – menadžment održivog razvoja. S obzirom na karijeru koju gradim u turizmu, logičan izbor bio mi je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i nastavak procesa obrazovanja. Dug je put preda mnom, ali radujem se ponovnom ulasku u svijet znanosti i svemu onome što on nudi – kontinuirana istraživanja, učenja i otkrivanja.

Poznato je da ste bili izvrsna studentica. Pokrivate li sami troškove poslijediplomskog studija ili ste se uspjeli izboriti za stipendiju?

Smatram da je investicija u znanje najbolja investicija, budući da te ono oplemenjuje i otvara ti nove svjetonazore, vidike i mogućnosti. Na taj način sam ja odlučila investirati u samu sebe.

Jeste li razmišljali o tome da doktorski studij upišete negdje u inozemstvu?

Nisam, nikad nisam razmišljala o tome da napustim Hrvatsku. Želim ovdje ostati i ovdje graditi svoj život.

Zbog čega ste napustili novinarstvo? Je li toj odluci 'kumovalo' i to što ste dijete poznatih roditelja? Koliko je bilo izazovno otići iz svoje komfor zone i karijeru početi graditi od nule u sektoru o kojem ste do tada jako malo znali?

Ne bih rekla da sam ga napustila, rekla bih da sam povezala dvije stvari koje me ispunjavaju: turizam i odnose s javnošću. Novinarstvo i odnosi s javnošću su dvije srodne profesije, tako da iskustvo stečeno tijekom rada u medijima mi je nužno za obavljanje posla s kojim se danas bavim. Odnosi s javnošću u svojoj biti afirmiraju jasnu komunikaciju sa svim društvenim skupinama, baš poput novinarstva. Vodila sam se osobnim osjećajima i onim što me ispunjava. Sve svoje ljetne praznike sam oduvijek provodila na Pelješcu, tako da imam veliku povezanost s jugom Dalmacije. Uvijek me fascinirao taj način života. Kroz odrastanje nekako sam se sve više povezivala s tim krajem, a za sam turizam jedan od ključnih stvari je pozvati destinaciju, njezinu kulturu i običaje, povijest i tradicijske vrijednosti kao i lokalno stanovništvo gdje radiš. Upravo zato dragi je da svoju karijeru gradim u kompanije koja posluje i na dvije destinacije koje jako dobro poznajem: Orebić i Korčula. Svakako da je bilo izazovno, ali mene uvijek otkrivanje nečeg novog gura naprijed. Upravo zato što nisam puno znala o turizmu, to me motiviralo da još više radim i učim.

Foto: Instagram screenshot Kako danas gledate na situaciju u novinarstvu? Jeste li ikada požalili što ste napustili svijet medija?

Mislim da situacija u medijima danas nije nimalo laka, te se novinari svakodnevno susreću s brojnim izazovima. Novinarstvo je zanimanje koje je u zadnjem desetljeću doživjelo brojne promjene a to se primarno izražava kroz nove tehnologije – danas, poglavito mlađe generacije se informiraju putem internet portala i društvenih mreža gdje je primjetan značajni porast i građanskog novinarstva. U Hrvatskoj je još uvijek trend publiciranja senzacionalističkih sadržaja koji obespravljuju položaj same struke, iako s druge strane svjedoci smo brojnih izuzetnih novinara koji svoj posao obavljaju profesionalno i kvalitetno. Pandemijska kriza također je snažno utjecala i na novinarstvo. Ne bih rekla da sam ga u potpunosti napustila, budući da kontinuirano surađujem s medijima. Zadovoljna sam kako moj život danas izgleda.

Rođena ste Zagrepčanka, no proteklih godina sve više vremena provodite na Korčuli. Kakav je život na otoku? Što vam najviše nedostaje iz Zagreba?

Sada živim na relaciji Istra (Novigrad) - Korčula - Zagreb. Korčulu ja smatram svojim drugim domom i moram priznati da sam u potpunosti zaljubljena u ovaj otok: od ljudi, prirodnih ljepota, povijesti, mjesta, korčulanskog arhipelaga.. Ništa mi ne nedostaje osim moje obitelji i prijatelja, iako Zagreb je moj rodni grad kojeg obožavam. Što se tiče Istre, drago mi je što imam priliku bolje je upoznati. Istra je zaista prekrasna i jedinstvena: od eno-gastro ponude, kulturne baštine, maslinika, vinograda, same uređenosti.. Jako sam zahvalna što upravo kroz moj posao imam priliku živjeti u najljepšim destinacijama Hrvatske i zaista sam očarana svime što Lijepa naša nudi.

Uz poslovne obveze, ali i studij imate li uopće vremena za ljubav? Mnogi su se trudili osvojiti vaše srce, postoji li trenutno netko tko je u tome i uspio?

Ovaj odgovor ću ipak zadržati za sebe (smijeh).

VIDEO Roger Federer odmara s obitelji na Lošinju