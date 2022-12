Luka Bulić komentirao kritike na račun vođenja dočeka: 'Žao mi je, meni je drukčije izgledalo'

Gotovo sto tisuća ljudi jučer je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu dočekalo bronačne nogometaše, a prijenos se emitirao na sve tri domaće tv kuće s nacionalnom koncesijom. Odmah tijekom dočeka društvene mreže užarile su se od komentara gledatelja koji nisu baš bili zadovoljni programom, ali ni vođenjem Ive Šulentić i Luke Bulića. Oboje su iskusni voditelji, a gledatelji su im zamjerali da su prilikom dolaska naših nogometaša "ukrali show", te pjevali i ivikali u mikrofon.

- Vidio sam komentare, žao mi je ako sam nekom napravio da doček vatrenih bude lošiji nego što je zaslužio biti. Uputa je bila da atmosferu na Trgu držimo na nivou i dao sam sve od sebe da to i radim. Sve što sam radio nisam radio na svoju ruku, nego u dogovoru s organizacijom, takvi su bili naputci. Sigurno je to izgledalo drukčije na televiziji nego na Trgu. Iz moje perspektive to je bio veličanstven doček, zato mi je žao ako je to netko drukčije doživio. Dao sam sve od sebe da to napravim najbolje moguće, rekao nam je Luka Bulić, inače poznati komičar i voditelj na Anteni Zagreb.

Nazvali smo i Ivu Šulentić koja nam je kratko rekla kako nema komentara. Ova voditeljica inače iza sebe ima niz uspješnih voditeljskih projekata. Srce gledatelja ispred malih ekrana osvojila je još 1996. u Zagonetnom ulomku, a kao neizostavno lice HRT-a, Iva Šulentić, zabilježila se vođenjem emisija poput "Obrazovnog programa", "Garaže" i popularne emisije za mladež "Briljanteen" te showa „The Voice“.

Danas s velikom sigurnoću možemo tvrditi da je jedna od najtraženijih voditeljica, ali i spikerica. Svestrano i predano s velikim entuzijazmom vodi i emisiju "Kod nas doma", kao velika profesionalka koja je s voditeljskim poslom počela kada je imala samo 12 godina.

