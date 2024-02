Liječnik iz Vukovara zaustavljen na filmskom pitanju, znate li odgovor?

U ovotjednom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš?" nastupilo je četvero natjecatelja. Nastavljač iz prethodne emisije Dario Otašević zaustavljen je na dvanaestom pitanju iz književnosti, odustao je i otišao s 10.000 eura. Alen Janota nije znao odgovor na osmo pitanje te je napustio natjecanje sa 150 eura ne iskoristivši niti jedan džoker. Marijan Orlović osvojio je iznos drugog praga od 5.000 eura, a Mateo Bošnjak zasad ima 150 eura, sve džokere na raspolaganju i poziv u iduću emisiju.

Dario Otašević iz Zagreba u prošloj je emisiji točno odgovorio na devet pitanja i osvojio 2.500 eura. Diplomirani je novinar koji dugi niz godina radi u turizmu. Na raspolaganju ima džoker "zovi" i "pola-pola". Na desetom pitanju trebao je odgovoriti većina toka koje je rijeke u Hrvatskoj: Neretve, Mure, Dunava ili Bosuta.

Zatražio je džoker "pola-pola" nakon čega su ostali odgovori B - Mure i D - Bosuta.

Razmišljao je čak i o pozivu, ali na kraju je ponudio odgovor pod D - Bosuta koji mu je donio 5.000 eura.

Na jedanaestom pitanju tražio se odgovor na to tko je upoznao razbojnika Butcha Cassidyja, književnika Hermanna Hessea i pilota Manfreda von Richthofena? Ponuđeni su odgovori A - Mister No, B - Corto Maltese, C - Veliki Blek i D - Martin Mystère.

VEZANI ČLANCI:

Nije znao odgovor i odlučio se za poziv. Džoker mu je sa sigurnošću od 95 % ponudio odgovor pod B - Corto Maltese. Prihvativši njegov savjet osvojio je 10.000 eura.

Za iznos od 18.000 eura upitan je kojim djelom započinje Vernov romaneskni ciklus "Neobična putovanja"? U ponudi su bili odgovori A - Pet tjedana u balonu, B - Put na Mjesec, C - Put oko svijeta za 80 dana i D - Put u središte Zemlje.

S obzirom na to da je džokere sve iskoristio, a odgovor nije znao, odmah je odustao i uzeo iznos od 10.000 eura.

Najbolji u prvom "Najbržem prstu" bio je Alen Janota, 41-godišnjak iz Daruvara. Radi kao novinar u glasilu češke manjine u Hrvatskoj "Jednota". Obožavatelj je pub kvizova i glazbe. Na osmom pitanju nije znao koji Rus drži rekord u duljini boravka u svemiru: Poljakov, Slovakov, Čehov ili Bugarov.

Prvo je zatražio džokera "pola-pola", nakon čega ga je Tarik upitao hoće li mu to pomoći, je li u pitanju dvojba i što ga vuče. Alen je rekao da ga jedino vuče odgovor pod C - Čehov.

Odlučio se voditi logikom od prošlog pitanja i odgovorio C - Čehov.

Pogriješio je i otišao s iznosom od 150 eura. Točan je odgovor A - Poljakov. Drugi "Najbrži prst" bio je Marijan Orlović iz Vukovara.

Liječnik je po struci i radi u KBC-u Osijek. Trenutno je na specijalizaciji u KBC-u Zagreb. U slobodno vrijeme zanimaju ga glazba, šah i nogomet. Na devetom pitanju nije znao tko je "General u svom labirintu" u romanu jednog nobelovca: Simón Bolívar, Napoleon Bonaparte, George Washington ili Scipion Afrički.

Pozvao je džokera, koji je s 80 % konstatirao da je odgovor Simón Bolívar, što je odmah prihvatio i osvojio je 2.500 eura.

Koji je dvoslov simbol kemijskog elementa: A - Ab, B - Ac, C - Ad, D - Ae. Ovako je glasilo deseto pitanje za prelazak drugog praga.

Imam jedan na koji sumnjam, ali ga sad ne želim reći, rekao je Marijan. Uzeo je džoker "pola-pola" nakon čega su ostali odgovori B - Ac i C - Ad. Upitao je i publiku za mišljenje. Njih 65 % misli da je B - Ac, 35 % da je C - Ad. S obzirom na to da je i Marijan tako mislio odlučio je riskirati i ponudio odgovor pod B - Ac. To mu je donijelo najmanje 5.000 eura.

Koga Crispin Glover glumi u filmu Olivera Stonea, David Bowie u filmu Juliana Schnabela, a Jared Harris u filmu Mary Harron? A - Warhola, B - Dalija, C - Van Gogha, D - Toulouse-Lautreca.

Ovako je glasilo 11. pitanje na koje Marijan nije znao odgovor. Ponudivši odgovor C - Van Gogha koji je netočan otišao je kući s 5.000 eura. Točan odgovor je A- Warhola.

Posljednji sinoćnji natjecatelj Mateo Bošnjak, 23-godišnjak iz Slatine, u Zagrebu je pet godina na studiju. Još nekoliko mjeseci dijeli ga do diplome na Geodetskom fakultetu. Odgovorivši točno na pet pitanja, osvojio je iznos prvog praga od 150 eura te uz sve džokere na raspolaganju dobio je pozivnicu za iduću emisiju.

VIDEO: Emotivni djed Aleksandre Prijović: Ponosan sam na njezin uspjeh, mene voli više od bake