Let 3 jutro prije finala skočio na eurovizijskim kladionicama

Večeras je na rasporedu veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije gdje naši predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa predzadnja. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25. Uz njih, nastupit će i predstavnici zemalja koje su nastupile u drugom polufinalu te one s kojima su se letovci već susreli u prvom polufinalu: Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, Norveška, Slovenija, Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Armenija.

Tu su i zemlje velike petorke: Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

Većina priprema za večerašnji glazbeni spektakl je odrađena, a i obožavatelji ovog događaja već su izabrali svoje favorite. To su pokazali i na kladionicama gdje letovci i njihova pjesma 'Mama ŠČ' jutro pred veliko finale zauzimaju visoko 11. mjesto.

Let 3 je jučer, dan prije finala, bio na 13. mjestu.

Što se tiče vrha eurovizijskih kladionica tamo i dalje nije došlo do nekih velikih promjena. Na prvom mjestu nalazi se predstavnica Švedske Loreen s pjesmom 'Tattoo', a slijedi je Finski predstavnik Kaarija s pjesmom 'Cha cha cha'. Kao treći favorit stoji Ukrajina i Tvorchi s pjesmom 'Herat of Steel', a slijedi ga Izrael čija mlada predstavnica Noa Kirel je rasplesala ovogodišnju Euroviziju svojim nastupom i pjesmom 'Unicorn'. Zatim slijede Španjolska, Francuska i Norveška te Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija koje zatvaraju top 10.

Foto: Screenshot

Što se tiče drugih predstavnika zemalja iz susjedstva, slovenski predstavnici grupa Joker Out s pjesmom 'Carpe Diem' nalazi se na 19. Mjestu, a Srbija koju predstavlja Luke Black s pjesmom 'Samo mi se spava' je 23. na kladionicama. Iza Srbije nalaze se i Portugal, Litva i Albanija kojima kladionice predviđaju najmanje šanse za pobjedu.

Inače, što se redoslijeda nastupanja tiče, finalnu večer Eurovizije otvara Austrija, Srbija nastupa peta, Švedska deveta po redu, Slovenci 24., a Let 3 nastupa 25. po redu, odnosno pretposljednji. Natjecateljski dio zatvara Velika Britanija. Mnogi su uvjereni da bi ovaj redoslijed nastupa mogao biti od koristi našim predstavnicima jer se već godinama vjeruje da oni koji nastupaju u drugom dijelu večeri ili pred kraj bolje prođu kad je riječ o rezultatima jer se linije za glasanje otvaraju tek kad svi nastupe pa publika lakše pamti pjesme koje je čula u zadnjem dijelu natjecanja.

