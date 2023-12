Lennon je ubijen na današnji dan, je li CIA kriva za njegovu smrt?

Prije točno 43 godine svijet je šokirala vijest o smrti Johna Lennona, jednog od najvećih glazbenika svih vremena. Njega je na današnji dan 1980. ubio poremećeni obožavatelj Mark David Chapman, koji služi kaznu doživotnog zatvora, a pomilovanje mu je dosad odbijeno deset puta.

Lennon je rođen u Liverpoolu 9. listopada 1940., dok mu je otac, Fred Lennon, bio odsutan od kuće. Otac se vratio obitelji pet godina kasnije, no supruga Julia više nije željela živjeti s njime. Dječak je odrastao kod tete Mimi, majčine sestre. Majka je umrla 1958, u prometnoj nesreći pred tetinom kućom, kada je Johnu bilo sedamnaest godina. John je dosadu u školi razbijao crtanjem svojih kolega i profesora i markiranjem s nastave. Budućnost mu nije izgledala sjajno dok teta nije zamolila ravnatelja škole da mu napiše preporuku za Liverpool Art College, zbog njegova crtanja.

Godine 1955. osnovao je svoju prvu grupu, The Quarrymen, s prijateljem Peteom Shottonom. Ostali članovi bili su Nigel Walley i Ivan Vaughan. Ivan Vaughan je upoznao Johna sa svojim prijateljem Paulom McCartneyem 1957. Zajedno s njime i, nešto kasnije, Georgeom Harrisonom osniva grupu The Beatles. Kasnije (1962.) im se pridružio Ringo Starr. Godine 1963. objavljuju svoj prvi album "Please, Please Me". Pjesme "Help!", "Strawberry Fields Forever" i "I Am The Walrus" bili su Lennonovi važniji doprinosi Beatlesima koji su osvojili srca slušatelja i top liste. Grupa se raspada 1970. godine. Posljednji Lennonovi hitovi za grupu bili su "Revolution", "Across the Universe", "Don't Let Me Down" i "Come Together". Već prije raspada grupe snimio je tri eksperimentalna albuma s drugom suprugom Yoko Ono. Najuspješniji albumi su mu "John Lennon/Plastic Ono Band" iz 1970. i "Imagine" iz 1971.

VEZANI ČLANCI:

Ubijen je 8. prosinca 1980. godine u 22:50 ispred zgrade Dakota, vraćajući se sa snimanja materijala za novi album. Počinitelj je identificiran kao Mark David Chapman. On je ranije istog dana, oko 17:00h, čekao Lennona ispred zgrade Dakota zajedno sa grupom obožavatelja. Lennon mu je dao autogram. Tom prilikom je napravljenja posljednja fotografija Johna Lennona, jer je jedan od obožavatelja, amaterski fotograf Paul Goresh, fotografirao trenutak kada je davao autogram svom ubojici Chapmanu. Prema izjavama svjedoka, Chapman je čekao Lennona i Ono u sjeni prolaza u obližnje dvorište. Kada su njih dvoje izašli iz taksija i uputili se prema ulaznim vratima, Chapman je dozvao Lennona. Potom je ispalio pet metaka, od kojih su četiri pogodila tijelo Lennona. John Lennon je napravio par koraka i prije no što je pao, rekao: "Upucan sam". Čekajući policiju, iz džepa je izvadio primjerak knjige "Lovac u žitu". Zanimljivo je kako je dotičnu knjigu za vrijeme atentata imao ubojica J.F.Kennedyja. Po dolasku policije nije pružao otpor i priznao je krivnju.

– Morao sam ga zaustaviti. Morao sam ga ubiti – tada je, po riječima očevidaca, govorio Chapman. Mnogima je izgledalo kao da je hipnotiziran, što ih je i navelo na jednu od najpoznatijih teorija zavjere vezano za smrt poznatih osoba. Po toj teoriji Chapman je programiran od CIA-inih agenata, a okidač kojim je pokrenuta operacija bila je Salingerova knjiga "Lovac u žitu", koju je Chapman nosio u ruci. Razlog za Lennonovo ubojstvo bilo je to što je glazbenik žestoko napadao administraciju novoizabranog predsjednika Reagana te protestirao protiv svih vrsta nasilja. Britanski pisac i odvjetnik Fenton Bresler još je 1990. napisao knjigu u kojoj je iznio niz dokaza tezi da je Chapman bio klasični mandžurijski kandidat, a njegove teze kasnije su iznijeli i drugi novinari.

O Lennonovoj smrti govori se i u knjizi “Tko je ubio Johna Lennona?”, autorice Lesley-Ann Jones, na hrvatskom jeziku objavljene u izdanju Rockmarka. Jones u knjizi pokušava dati odgovore na pitanja kakav je Lennon zbilja bio, zašto su se Beatlesi doista raspali, je li imao homoseksualnih sklonosti, kako bi reagirao na topljenje ledenjaka, što bi poduzeo, bi li, da je tu, još uvijek bio bitan, koristio društvene mreže, uništio Trumpa? Lennonova udovica Yoko Ono lani se na Facebooku prisjetila pokojnog supruga i otkrila što je planirao prije smrti.

- Imao je vrlo topao pogled na svoju prošlost. O Liverpoolu je razmišljao kao o mjestu koje je nevjerojatno prekrasno. Nisam to čula od mnogih drugih u to vrijeme. Neki ljudi koji napuste grad u kojem su rođeni ili odrasli kažu: ‘Hvala Bogu da sam otišao’. Ali John je uvijek mislio da je to sjajno mjesto i volio ga je. Posljednjeg tjedna svog života planirao je otići u posjet svojoj Engleskoj. Želio je otići u Liverpool i svom sinu Seanu pokazati rodni grad. Cijelo vrijeme je davao vrlo zanimljive izjave, pogotovo pred kraj. Kao da je slutio da će se nešto dogoditi s njegovim životom i promijeniti sve. Ali ako poslušate njegovu pjesmu "Imagine", vidjet ćete da je sve ono što je tada pokušavao reći sinu Seanu unutra. Sve to, zaključila je Ono.

VIDEO: Nepoznati detalji iz života Olivera Dragojevića: Sestre mu preminule prije njegova rođenja