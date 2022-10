Legendarni voditelj Saša Zalepugin (91) doživio je moždani udar, na liječenju je u KBC Rebro

Legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin (91) doživio je jutros moždani udar i trenutačno se nalazi u jedinici intenzivne njege u zagrebačkom KBC-u Rebro. Ovu tužnu vijest potvrdila nam je njegova neutješna supruga Tihana koja je uvjerena kako će liječnici, ali i njezin Saša, dobiti ovu bitku. Ništa, odala nam je, nije ukazivalo na to da sa zdravljem njezinog supruga nešto nije kako treba. Sve dok se odjednom nije srušio, a kako bi olakšali oporavak liječnici su ga stavili u induciranu komu.

Svi koji ga poznaju reći će kako će, iako u poznim godinama, čitavo vrijeme bio izuzetno vitalan, redovito je ispijao kavice u Charlieju, a HRT ga je nedavno ponosno najavio i u svojoj emisiji „Zlatna liga“.

Ljetos je dao i veliki intervju za Večernji list u kojemu je, između ostalog, pričao i o svojoj vitalnosti:

-Možda je to malo i genetska predispozicija, ali ja vam imam sposobnost razlučiti što je za mene dobro. Ne unosim u organizam ništa što bi mi štetilo. Prije svega, svako je voće dobro došlo organizmu. Nije tajna da svako jutro izmiksam voće koje je u tom dijelu godine na raspolaganju, natašte pojedem tu vitaminsku kašu. Ne sjećam se kad sam bio prehlađen ni imao neke upaljene angine i tome slične boleštine.-kazao je voditelj od kojeg su učile generacije i koji je svojim djelovanjem obilježio mnoge. Bilo je na tom putu i brojnih prepreka, no on je svaku savladao. Vjerujemo da će i ovu.

