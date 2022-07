Legendarna pjevačica i glumica otkrila: Imala sam tri spontana pobačaja, jecala sam i ljuljala se na podu

Legendarna pjevačica Cher (76) na Twitteru je otkrila da je imala čak tri spontana pobačaja. Cher je kazala da se to dogodilo u vrijeme kada je bila u braku s glazbenikom i gradonačelnikom Palm Springsa, Sonnyjem Bonom.

"Kad sam bila mlada, imala sam tri spontana pobačaja. Prvi sam imala kad mi je bilo 18. Bila sam sama u našoj kući. Son je došao kući, a ja sam jecala i ljuljala se na podu", otkrila je.

"Što bi se sa mnom dogodilo danas?", zapitala se glazbenica, osvrnuvši se na odluku američkog Vrhovnog suda koji je ženama okraničio pravo na abortus.

Ova 76-godišnjakinja je jedna od najpopularnijih američkih glazbenica, koja je tijekom karijere prodala više od 100 milijuna albuma, a poznata je po pjesmama „Believe“, „If I Could Turn Back Time“, „Strong Enough“ i mnogim drugim. Jednako uspješna, bila je i u svijetu glume gdje se pamti po ulogama u filmovima „Witches of Eastwick“, „Mask“, „Silkwood“ i „Moonstruck“ za koju je osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu. U početku je glumila na televiziji pri čemu se ističe serija „The Sonny & Cher Comedy Hour“ iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u kojoj je surađivala s tadašnjim suprugom Sonnyjem Bonom.

U istoj seriji pokazala je pupak čime je postala prva osoba koja je to napravila na televiziji. Poznata je po humanitarnom radu, a nedavno je osnovala organizaciju Free the Wild, koja se bori protiv patnje životinja u zatočeništvu i nastoji pronaći prikladno utočište ili bolji zoološki vrt za njih. Cher je tako nedavno snimila dokumentarni film „Cher & The Loneliest Elephant“ o slonu Kaavan koji sam živi u zoološkom vrtu u Pakistanu.

