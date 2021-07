DOSTA IM JE

Ella Dvornik otkrila: 'Charles će ići na zahvat jer je u Hrvatskoj ilegalno da podvežem jajnike...'

On je to odlučio jer je ilegalno u Hrvatskoj ženi ispod 35 godina podvezati jajnike, a ja ne smijem koristiti hormonalne pilule - napisala je Ella te dodala da je Charlesu to pet minuta, a njoj agonija s nuspojavama