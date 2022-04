objavila fotografiju

Lana Klingor Mihić pokazala kako izgleda nakon operacije: 'Boli me kao sto đavola'

Naime, Lana je nakon 21 godinu odlučila promijenila implantate, no nije otkrila zašto se odlučila na taj potez. - Kući sam. Boli me kao sto đavola, ali s obzirom na to da sam to prošla, očekivano. Idem spavati i samo spavati - napisala je Lana.