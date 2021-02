Ksenija Kardum: Ekipa koje je stvarala Dnevnik prije 15 godina i dovela ga do vrha i dalje ima istu strast

Dnevnik Nove TV u konkurenciji je za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine. Godinama je ova središnja informativna emisija Nove TV u samom vrhu po gledanosti, a koliko im znači nominacija i čime su to uspjeli održati kvalitetu već godinama odgovorila nam je direktorica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum.

Nominacija za TV emisiju godinu je ono čemu se nada svaka TV kuća kod nas, a vama ovo nije prvi put da se nalazite među nominiranima u ovoj kategoriji, kakav je osjećaj opet biti među nominiranima?

Ne samo da nam nije prvi put da smo nominirani, nego jednu Ružu već imamo. Nominacija uvijek veseli jer biti u uskom društvu koje je struka izdvojila kao najbolje, već je samo po sebi pohvala i priznanje za rad.

Pandemija i potresi postavili su nam nove izazove u svakodnevnom životu, a kakve izazove su postavili vašoj informativnoj emisiji, kako ste se prilagodili ovim novim situacijama i što je bio najveći izazov?

Najveći izazov u ovim pandemijskim uvjetima je organizacija rada. Novinari moraju ići na teren. U kontaktu smo s velikim brojem ljudi. Sve to je iziskivalo ozbiljnu reorganizaciju rada i uvođenje novih pravila kojima smo ponekad, a u svrhu zaštite zaposlenika, bili i korak ispred Stožera. Naša kompanija uložila je velik napor da opasnost za svoje djelatnike svede na minimum što je dovelo do niza promjena u načinu rada kakav smo do lani poznavali. Dnevnik mora izaći, bez obzira na samoizolacije i sve ostale poteškoće koje susrećemo na putu.

Već godinama ste u samom vrhu kada je u pitanju informativni sadržaj, koja je vaša tajna i kako uspijevate održati taj kvalitetan nivo?

Iskustvo i znanje, energija i strast prema onome što radimo. U vrijeme sveopće površnosti izdvajamo se temeljitim, analitičkim pristupom, stvari uvijek pokušavamo staviti u kontekst. Imamo ljude kojima se vjeruje, a vjeruje im se zato što barataju činjenicama, znanjem. Nismo se umorili, ekipa koje je stvarala Dnevnik prije 15 godina i dovela ga do vrha i dalje ima istu strast i ljubav prema ovome poslu, a mladi kolege sjajno su se uklopili u taj tim.

Na što ste najponosniji na svoju ekipu u 2020. godini, u čemu su se posebno iskazali i kako ste proslavili nominaciju za Ružu?

Nominaciju, nažalost, nismo proslavili. Kao ni 15. rođendan Dnevnika. Kao ni 20 godina Nove TV. Sve ćemo nadoknaditi kada se budemo smjeli grliti, slaviti, veseliti uz pjesmu i ples onako kako smo to činili godinama prije. Distanca i nemogućnost druženja nije prirodno stanje za novinare. Našoj redakciji godina je bila teška jer nismo navikli ne biti zajedno. Ponosna sam na kolege jer su, unatoč svim nedaćama, zadržali visoke kriterije, uvijek davali sve od sebe da nešto naprave prvi, najbolje. Ljudi često zaborave da i novinari dijele njihove sudbine, da i oni imaju svoje strahove vezane uz pandemiju, da i njihovi domovi mogu biti oštećeni u potresu, da osjećaju strah kada se tlo zatrese. A ipak, neumorno o tome izvještavaju i nikada nitko u našoj redakciji nije posustao, odustao. Ponosna sam što su ovu tešku godinu izgurali na istom profesionalnom nivou koji smo si zadali u neka bolja vremena.

Prošle godine pandemija koronavirusa i potres bili su najvažnije teme, ali koje su se priče iz Dnevnika još iskočile i otkrile određene afere u politici i društvu?

Dnevnik Nove TV najcitiranija je središnja informativna emisija. Gotovo da ne prođe dan kada nešto nismo jedini doznali.

Jeste li zadovoljni rezultatima gledanosti za 2020. godinu i planirate li kakve promjene u formatu ili izgledu Dnevnika?

Rezultati gledanosti su odlični, a tako smo započeli i 2021. godinu. Dnevnik Nove TV lani je ponovno bio najgledanija informativna emisija. Zbog cijele situacije, ljudi pojačano prate vijesti pa smo mi i produljili informativne minute. I to se pokazalo kao pogodak. Što se tiče promjena, nećemo mijenjati dobitnu kombinaciju, to je sigurno, ali ćemo je, bez naglih zaokreta, učiniti svježijom. Uvijek smo bili predvodnici trendova na medijskom tržištu. I sad smo, sa svojim planovima, korak u budućnost.

Postoji li već neko mjesto u redakciji na kojem držite sve nagrade i imate li već neku poziciju za novu Ružu?

U kolegij sobi postoji ormar u kojem držimo nagrade, priznanja. Tamo jedna starija Ruža čeka svoju kolegicu.

Ako nam epidemiološke mjere to dopuste tko sve iz redakcije Dnevnika Nove TV nam stiže na dodjelu Večernjakove ruže?

To su slatke brige. Očekujte svakako najjači sastav.