Kriza ili konačan kraj? Ovako je Boris Rogoznica prije dvije godine govorio o bračnim trzavicama s Doris

Prolazna kriza ili definitivan kraj? Pitanje je to koje se u posljednje vrijeme nameće kada je riječ o braku HRT-ove voditeljice Doris Pinčić Rogoznice i glazbenika Borisa Rogoznice. Poznatom paru navodno već neko vrijeme ne cvatu ruže, a iz dana u dan sve je više i dokaza koji idu u prilog tome da je njihov odnos na klimavim nogama. Mnogi su primijetili da Doris u javnosti više ne nosi vjenčani prsten, a bez njega je snimljen i Boris. Ljubav više ne pokazuju ni na društvenim mrežama.

Zahladili odnos

Posljednju zajedničku fotografiju Doris je sa suprugom objavila početkom godine, dok je Boris, koji inače rado dijeli privatne trenutke s obožavateljima, prije nekoliko mjeseci zaključao svoj profil na Instagramu.

Čini se da posljednjih tjedana više ne žive na istoj adresi. Boris je proveo karantenu u rodnom Sukošanu pored Zadra, dok je Doris boravila u kući u okolici Zagreba u koju su se u kolovozu prošle godine, uoči šeste godišnjice braka, uselili sa 6-godišnjim sinom Donatom i 2-godišnjom kćeri Gitom. O njihovoj kući pričalo se mjesecima ponajviše zbog toga što su otkrili kako su svoje stambeno pitanje, za razliku od velike većine Hrvata, uspjeli riješiti bez kredita.

- Uspjeli smo kupiti kuću bez kredita u ovih zajedničkih sedam, osam godina intenzivnog rada. Jako smo sretni i ponosni zbog toga, jer je to nekako životna misija većini parova. Oboje smo odrasli u kućama u Dalmaciji i takva se sloboda ne može mjeriti sa stanom, koliko god on bio velik - kazao je Boris. Na odluku o preseljenju odlučili su se ponajviše zbog djece jer smatraju kako je to za njih zdravije i bolje, no svega nekoliko mjeseci poslije obiteljska idila počela je blijedjeti. Što je uzrok zahlađenju odnosa, pokušali smo doznati iz prve ruke, no ni Doris, ali ni Boris o toj temi nisu željeli razgovarati. Njihova ljubav rodila se iz dugogodišnjeg prijateljstva, a prve glasine o njihovoj vezi započele su krajem 2011. godine nakon što je Doris stekla popularnost zahvaljujući glavnoj ulozi u seriji 'Larin izbor'.

- Boris i ja dugogodišnji smo prijatelji. To smo bili i mnogo prije mojeg angažmana u seriji Nove TV ''Larin izbor'' - govorila je tada Doris, a njezin odnos s bivšim sudionikom showa 'Hrvatska traži zvijezdu' uskoro je prerastao i u nešto više. Par se vjenčao u rujnu 2013. godine u zadarskoj katedrali sv. Stošije, a na vjenčanju su bile i brojne poznate osobe, među kojima i kolege iz "Larina izbora'", serije koja je proslavila Doris Pinčić. S mladencima su slavili Ivan Herceg, Ornela Vištica, Robert Kurbaša, Jagoda Kumrić, Jelena Veljača. Zastavu je na vjenčanju nosio poznati ronilac i bivši partner Nikoline Pišek Kristijan Curavić. - Bilo je baš onako kao što smo željeli, opušteno, veselo i nepretenciozno. Znam da mladenke često budu izvan sebe od uzbuđenja, ali ja sam bila potpuno smirena i sretna. Iako sam u petom mjesecu trudnoće, plesala sam do pet ujutro. Osjećam se odlično, a dosad sam se udebljala samo jedan kilogram. Jedino sam umjesto vinom svima nazdravljala čašom vode - govorila je tada Doris.

Procvat TV karijere

Nakon vjenčanja i majčinstva nastavila je graditi televizijsku karijeru na RTL televiziji u zabavnim formatima poput kulinarskog showa '3,2,1 - kuhaj!, glazbene emisije 'Zvjezdice', a jedno je vrijeme vodila i vlastiti talk show 'Na kavi kod Doris'. Prije nekoliko mjeseci prešla je na HRT na kojem je debitirala na ovogodišnjoj Dori, a potom je zasjela u voditeljsku fotelju emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Uz supruga, djecu i poslovne angažmane Doris nije zanemarila ni obrazovanje pa je prije dvije godine upisala diplomski studij komunikacijskog menadžmenta na jednom privatnom visokom učilištu. Boris joj je oduvijek u svemu bio neizmjerna podrška, a koliko joj on znači Doris je često isticala i u intervjuima. Iako su u javnosti oduvijek odavali dojam skladnog para unutar svoja četiri zida i oni su, baš poput svih, imali krizne situacije, no sve su uvijek uspjeli nadvladati zajedništvom.

- Svi se parovi suočavaju s istim problemima i iskušenjima. Razlika je samo u tome što neki probleme uspiju riješiti, prebroditi krize i tolerirati greške, a drugi ne. Po meni je bitno zajedništvo. Da su dvoje ljudi zajedno u svemu, dobrom i lošem, a ne svatko na svoju stranu. Kada je krizna situacija, mi jedno drugom znamo reći - OK, sada si pogriješio, svjestan si toga. Zato ću ja sada biti uz tebe, a ne ostaviti te kad ti je najteže. I tu se pridobiva povjerenje i vrijednost braka - istaknuo je Boris uoči pete godišnjice braka s Doris kojoj je tada posvetio i romantičnu pjesmu 'Rastvorio bih more'. Hoće li zajedništvom i ovog puta nadvladati dosad najizazovnije razdoblje u svom braku, pokazat će vrijeme.