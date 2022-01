Kreće novi show obitelji Kardashian: Vraća se mnogima omiljena sestra, a fanovi nagađaju detalje i misle ovo

Kada odbrojavanje za novu godinu završi, počinje odbrojavanje do novog showa – riječi su kojima je najavljen novi show obitelji Kardashian, koji će se prikazivati na streaming servisu Hulu.

Drama, suze, ljubav i obiteljski odnosi uvijek su bili samo neki od razloga zašto su obožavatelji pratili show "Keeping up With The Kardashians" čak 20 sezona.

No kada je prošle godine najavljeno da se serija više neće prikazivati, mnogi su bili uvjereni da su članice klana Kardashian – Jenner dovoljno zaradile i odlučile živjeti od novca koje uprihode sponzoriranim objavama na Instagramu i prodajom odjeće i šminke sa svojim potpisom.

Ipak, to se nije dogodilo, a u svibnju prošle godine najavljeno je da su sestre i "momadžerica" Kris potpisale ugovor sa streaming servisom Hulu, koji je zapravo većinski u vlasništvu kompanije Walt Disney. Iako podaci nisu dostupni, može se zaključiti da je razlog prekida suradnje s kanalom E! na kojem su dosad bile prikazivane epizode showa – upravo novac. Obitelj je dobila oko sto milijuna dolara 2017. kako bi produljila ugovor s njima do 2020., ali nema podataka o tome koliko im je ponudio Disney. Čini se ipak da je bilo dovoljno da odluče prekinuti dugogodišnju suradnju s ekipom koja ih je pratila i snimala svakodnevno, čak i u najintimnijim trenucima kao što su razvodi ili vijest da je Bruce Jenner, olimpijac kojeg su sestre Kardashian prigrlile nakon smrti oca, odvjetnika Roberta, želi biti autentičan i živjeti kao žena, Caitlyn. Produkcija novog realityja počela je u listopadu, a fanovi već nagađaju o čemu će točno biti riječ u novom showu. Naime, nekoliko je ključnih događaja o kojima se u medijima pisalo prošle godine. Kim se nakon sedam godina razvela od repera Kanyea Westa, s kojim ima četvero djece.

Oboje su ubrzo počeli viđati druge ljude. Westa su povezivali s manekenkom Irinom Shayk, no čini se da mu je srce ukrala glumica Julia Fox, najpoznatija po ulozi u filmu "Uncut Gems". Kim je navodno u vezi s komičarom Peteom Davidsonom, no nije poznato je li veza ozbiljna. Zanimljivo je da Pete javno priznaje da ima iste probleme kao Kanye – boluje od bipolarnog poremećaja. Njezine sestre s druge strane također imaju probleme s muškarcima koje su odlučile pustiti u svoj život. Kylie Jenner drugi je put trudna s reperom Travisom Scottom. Nakon rođenja kćeri Stormi Webster prekinuli su, kako su tada tvrdili, jer nisu mogli uskladiti rasporede, ali internetski detektivi otkrili su da je Travis zapravo cijelo vrijeme varao Kylie – i to po slikama koje je objavljivao na Instagramu.

Ponovno su se spojili prošle godine, nakon čega je ona zatrudnjela, no ubrzo su počeli novi problemi jer je na reperovu koncertu u Houstonu poginulo čak desetero ljudi nakon što je nastao stampedo. Situacija je postala još gora kada je otkriveno i da su u publici bila djeca te da je jedna od žrtava bio i dječak Ezra Blount, koji je tada imao samo devet godina. S odabranikom je imala problema i Khloe Kardashian. Ona je u lipnju prošle godine odlučila prekinuti vezu s ocem svoje kćeri True, košarkašem Tristanom Thompsonom. Iako su zbog malene pokušali popraviti odnos, koji je već bio narušen zbog njegove afere s Jordyn Woods, najboljom prijateljicom Khloeine sestre Kylie, reality zvijezdi je prekipjelo. Problem je, naravno, postalo povjerenje. Osim toga, prije samo nekoliko dana potvrđeno je da je Thompson otac djeteta fitness trenerice Maralee Nichols. U vrijeme kada je ostala trudna, Tristan je još bio u vezi s Khloe. Srećom, nije sve tako crno.

Nakon što je godinama patila za poduzetnikom Scottom Disickom, koji nije s njom htio uploviti u bračnu luku iako su tijekom veze dobili troje djece, najstarija sestra Kourtney Kardashian konačno je sretna. Zaručila se za bubnjara benda blink-182 Travisa Barkera i zajedeno grade obitelj te se, prema objavama na društvenim mrežama, ali i paparazzi-fotografijama čini da su iznimno sretni. Kourtney je nakon brata Roberta prva odlučila napustiti snimanje showa na kanalu E!, čak i prije nego što je serija završena, no najavljeno je da će se ipak pojaviti u novom realityju na platformi Hulu, što je razveselilo mnoge obožavatelje koji tvrde da je njezin glas bitan i da je najstabilnija sestra.

VIDEO Kim Kardashian karijeru je započela kao organizatorica ormara, a sada je milijarderka!