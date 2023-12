Kosor otkrila: 'Ništa nikome nisam kupila za Božić. Morat će se zadovoljiti mojom ljubavlju'

Bivša premijerka Jadranka Kosor izrazito je aktivna na društvenim mrežama gdje ima svoju vjernu zajednicu s kojom često dijeli crtice iz života. Gotovo svaki dan objavljuje statuse na X-u (bivšem Twitteru), a njezina objava nije izostala ni u ovim blagdanskim danima. Bivša premijerka je na društvenoj mreži otkrila da ove godine nije kupovala božićne poklone.

- Ništa nikome ove godine nisam kupila za Božić. Jer se i dalje krećem s dvije štake i jer mi je teško zamisliva bilo kakva gužva. Svi koje volim morat će se zadovoljiti mojom ljubavlju - napisala je Jadranka koja je krajem listopada operirala koljeno. Jadranka se nakon ove situacija javila još nekoliko puta o ovoj temi, a s pratiteljima je dijelila male svakodnevne pobjede poput prve šetnje sa štakama, i prvog obroka kojeg si je sama skuhala tijekom oporavka od operacije. Bivša premijerka nekoliko se dana nakon operacije nije javljala na X-u čime je tada zabrinula pratitelje i dala naslutiti da se nešto događa.

Ništa nikome ove godine nisam kupila za Božić. Jer se i dalje krećem s dvije štake i jer mi je teško zamisliva bilo kakva gužva.

Svi koje volim morat će se zadovoljiti mojom ljubavlju. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) December 23, 2023

Kroz objavu na ovoj društvenoj mreži Jadranka je i zahvalila pratiteljima na podršci koju joj pružaju te svim porukama koje joj dolaze.

- Hvala vam svima koji se javljate i dajete potporu. Dobro jutro, lijep dan neka vam bude - napisala je na X-u.

Inače, bivšu premijeru na X-u prati 40.000 ljudi, a i ranije je podijelila detalje sog oporavka. Tada je šetala uz pomoć štaka.

VEZANI ČLANCI

- E, a još kad bi oni zapljeskali! Sve dobronamjerne i s dobrim željama, srdačno pozdravljam. Borba se nastavlja - napisala je, a pratitelji su joj poželjeli brz oporavak. - Sretno, vjerujem da ćete se uspješno i brzo oporaviti, kao uvijek. Vi ste borac - napisao joj je jedan korisnik X-a, a ona mu je odgovorila: - Hvala Vam. Teško je, ali ide.

Nakon operacija za Večernji list otkrila je nekoliko detalja. - Operirala sam koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo - rekla je tada.

VIDEO Domenica otkrila kako će provesti blagdane s dečkom i kumom Hanom