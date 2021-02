Korona je bila jača: Pjevačica (69) izgubila bitku za život, shrvana kći se obratila javnosti

Utjecajna američka folk pjevačica i aktivistica Anne Feeney umrla je od komplikacija Covid-19 u dobi od 69 godina.

Njena kći vijest je potvrdila u objavi na Facebooku, dok je Tom Morello iz Rage Against The Machine odao počast pjevačici koja je bila poznata po svojoj pjesmi "Have You Been to Jail for Justice".

'Teška srca moramo najaviti odlazak naše hrabre, briljantne, lijepe majke Anne Feeney. Imali smo veliku sreću da se dovoljno borila da otvori oči i da nam par dana da budemo s njom prije nego što je napokon zaključila da je vrijeme da je pustimo, napisala je njena kći Amy Sue Berlin.

Foto: Facebook

Nakon što je Feeney, strastvena aktivistica za radnička i ženska prava, održala svoj prvi nastup na skupu protiv rata u Vijetnamu 1969. godine, uhićena je 1972. na Republikanskom nacionalnom kongresu jer se protivila drugoj nominaciji Richarda Nixona za predsjednika.

Njezin aktivizam kulminirao je izdavanjem svog debitantskog albuma "Look to the Left" 1992. godine, nakon što je napustila posao odvjetnika u 80-ima. Tijekom svoje karijere dijelila je pozornicu s ljudima poput Lorette Lynn, Toshi Reagona, Sisavaca, Dana Berna, Indigo Girls i Billyja Bragga.