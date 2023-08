Koncert Mateja Meštrovića u HNK bit će vrhunska glazbena poslastica za kraj ljeta

Kada zajedno sviraju violina, flauta, saksofon, klavir i ostali instrumenti dobit ćete koncert, a kada na tim instrumentima sviraju Matej Meštrović i prijatelji dobit ćete koncert za pamćenje.

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu na koncertu pod nazivom "Matej Meštrović i prijatelji", naš poznati skladatelj i pijanist okupit će vrhunske inozemne i domaće glazbenike koji će zajedno publici prirediti spektakl klasične glazbe. Tako će se Mateju Meštroviću na pozornici pridružiti maestro Jonathan Griffith koji je dirigirao u vodećim koncertnim dvoranama Carnegie Hallu i Lincoln Centru u New Yorku. Također gošća će biti flautistica Iris Derke, koja je zajedno s dirigentom Griffithom utemeljila Distinguished Concerts International New York (DCINY), najveću privatnu agenciju sa zborom i orkestrom za ozbiljnu glazbu u New Yorku. Zabavljat će nas i senzacionalni jazz saksofonist iz New Yorka, Rob Derke kojeg je magazin „JazzTimes“ proglasio „jednim od najboljih soprano saksofonistima današnjice“. Kako zvuči Stradivarijeva violina moći ćete čuti od najboljeg svjetskog mladog glazbenika 2015., austrijskog violinista i skladatelja Yuryja Revicha. Stranim gostima pridružit će se i domaće zvijezde sopranistica Lana Kos, pijanistica Kristina Bjelopavlović i udaraljkaš Borna Šercar. Publika će moći uživati u djelima Mozarta, Brahmsa, Vivaldija i ostalih skladatelja, ali i djelima Mateja Meštrovića od kojih su neka pisana posebno za ovaj koncert.

VEZANI ČLANCI:

- Publika već zna da od mene može očekivati različita iznenađenja. Ovog će puta to ipak biti samo jedan klavir, uz orkestar Opere HNK Zagreb i dirigenta Jonathana Griffitha i sve moje drage goste. Svatko od njih će nastupiti kao solist u nekoj od mojih kompozicija, aranžmana klasične glazbe i obrada. Ono što mogu najaviti jest da ću si upravo na ovom koncertu ispuniti jednu od svojih najvećih želja, koncert ću otvoriti kao dirigent. Počinjemo koncert Fugom za gudače i solo violinu, koju će odsvirati Yury Revich, vrhunski mladi glazbenik svjetskog kalibra koji svira na Stradivarijevoj violini, kazao je Meštrović u najavi koncerta i dodao kako uvijek razmišlja o dramaturgiji koncerta, ali i o režiji, što i kako napraviti da koncert ima svoju putanju, da bude zaokružen.

- Mislim da sam ovaj put napravio fantastičan koncept gdje ću istovremeno sve te glazbenike predstaviti kao soliste, uz njih je uvijek i orkestar, a i ja sam cijelo vrijeme prisutan kao pijanist, osim u kompozicijama gdje nema klavira. I vrlo mi je važno da koncert ima jaku uzlaznu putanju jer svirat ćemo bez pauze, ukupno 70 minuta, sve ide prema krešendu.

Nakon uvodne Fuge, Kristina Bjelopavlović svirat će moju kompoziciju koju sam napisao s 19 godine, drugi stavak Engleske rapsodije, s nagrađenog CD-a, zatim Iris Derke, flautistica iz New Yorka, će svirati sa mnom Koncert za flautu i orkestar, koji sam njoj i posvetio i koji smo svojedobno izveli u Zagrebu... Lana Kos će otpjevati Verdijevu ariju, Borna Šercar, moj dugogodišnji suradnik, svirat će udaraljke, ali će na bocama odsvirati uvertiru iz opere Carmen, zatim Rob Derke, senzacionalni jazz saksofonist iz New Yorka koji će svirati moju kompoziciju za klavir, bubanj i bas gitaru. Bit će tu i skladba s otvaranja Pelješkog mosta, kao i svjetska praizvedba moje kompozicije Pleter, koju sam snimio s londonskim simfoničarima, a sve ću zaokružiti Dunavskom rapsodijom, koja je nagrađivana i koju sam praizveo u Carnegie Hallu. Naravno, orkestar će imati puno posla, ali i malo prilike za predah, a sve su kompozicije u mojim aranžmanima. Mislim da će energija biti na vrhuncu i zato pozivam publiku da požuri po ulaznice jer brzo će nestati, rekao je Meštrović.

Ostalo je još nekoliko ulaznica za koncert na kojem će Matej Meštrović ugostiti svoje kolege glazbenike, stoga požurite, osigurajte svoju ulaznicu na linku i budite dio koncertne rapsodije 2. rujna 2023. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

VIDEO: Mijoković iskreno: 'Prije ovoga nisam znala ni pričati, za sve sam bila glupa Simona'