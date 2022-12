Konačno okončan najteži holivudski razvod: Ovo je iznos koji je Amber pristala platiti Deppu

Nakon 23 dana saslušanja, svjedoka i dokaza, sudska trakavica između bivših supružnika, glumca Johnnyja Deppa (58) i glumice Amber Heard (36) je završila u svibnju. Porota je jednoglasnom presudom odlučila u korist Johnnyja Deppa. Međutim, sada su se konačno i nagodili oko posljednje stvari te je tako okončan najteži holivudski razvod u posljednje vrijeme. Daily Mail doznaje da su njihovi odvjetnici konačno postigli dogovor prema kojemu će osiguravajuće društvo Amber Heard Deppu platiti milijun dolara da okonča ovaj slučaj. Uz to, Amber nije zabranjeno govoriti u vezi suđenja i ishoda stoga ona i dalje ne priznaje nikakvu krivnju.

Johnny je, inače, tužio bivšu supruga za klevetu i tražio 50 milijuna dolara. Odlučio je to učiniti zbog članka iz 2018. koji je napisala za The Washington Post. U njemu je sebe opisala kao 'javnu osobu koja predstavlja obiteljsko zlostavljanje'. Glumac nije imenovan u tom članku, no tvrdi da ga je to svejedno koštalo unosnih glumačkih uloga. S druge strane Amber je podnijela protutužbu za 100 milijuna dolara.

Porota je nakon saslušanja odlučila da je Amber klevetala Deppa i da mu bivša supruga mora platiti 15 milijuna dolara. Slavila je i Amber kojoj Johnny mora platiti 2 milijuna dolara jer ju je njegov odvjetnik oklevetao kada je njene optužbe za zlostavljanje nazvao lažnima.

Johnny i Amber upoznali su se 2009. godine. Vjenčali su se 2015. godine, a brak je trajao samo godinu dana.

VIDEO>>Kate Beckinsale oduševljena dočekom vatrenih: 'Bilo je nevjerojatno, Zagrebe osvojio si moje srce'