Koji neugodnjak! Malek pokušao zagrliti Kidman, a ona ga besramno izignorirala

Sinoć su u Los Angelesu dodijeljeni Zlatni Globusi. Pobjednik večeri bio je glumac Rami Malek koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca. Nagradu mu je osigurala uloga u filmu Bohemian Rhapsody koji je također osvojio Globus za najbolji film.

Nagradu je ekipi dodijelila Nicole Kidman, a ono što je uslijedilo nakon dodjele u kratkom roku postao je hit na internetu. Naime, jedna korisnica Twittera objavila je snimku na kojoj Kidman potpuno ignorira Maleka.

Nakon što im je dodijelila Globus, producenti filma ostali su razgovarati s Kidman nakratko na pozornici, a razgovoru se, nažalost bezuspješno, pokušao priključiti i Malek. Glumica je samo okrenula leđa, a on ju je tada lagano potapšao po leđima i s njom i ostatkom ekipe napustio pozornicu.

Rami Malek trying to talk to Nicole Kidman is like me trying to talk to my crush #goldenglobes pic.twitter.com/WYS4fs6zTd