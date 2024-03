Kim Kardashian dolazi na Euro gledati Vatrene, ali to nije dobra vijest za njih

Globalno poznata influencerica Kim Kardashian (43) odlučila je organizirati savršen provod za svoje četvero djece. The Sun tvrdi kako ih sve vodi na Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj.

Kim je osigurala karte za utakmicu Španjolske i Hrvatske u Berlinu 15. lipnja te za susret Engleske i Srbije dan kasnije. Izvor navodi kako je potrošila više od 230 tisuća eura za luksuzne lože.

Dok se sinovi Psalm i Saint raduju što će moći navijati za svog najdražeg nogometaša Harryja Kanea, navijači Arsenala nisu oduševljeni time zbog navodnog prokletstva koje dolazi sa slavnom influencericom.

Naime, svi klubovi za koje Kim dođe navijati, izgube utakmicu. Arsenal je tako lani na jedanaesterce izgubio od Sportinga i ispao iz Premier lige. Nezadovoljni domaći navijači naknadno su je preklinjali da nikada više ne dođe na stadion Emirates, pišući da je prokleta, ukleta, da gdje dođe donosi lošu vibru i da zbog njezina prokletstva domaća momčad, ujedno i favorit - izgubi.

U prilog ovoj teoriji ide i poraz PSG-a od Rennesa nekoliko dana nakon dramatičnog Arsenalova poraza. Nevjerojatan domaći rekord pariškog kluba PSG-a ovim porazom je iznenada prekinut, što je šokiralo nogometne zvijezde tog kluba poput Lionela Messija i Kyliana Mbappéa. Radi se o prvom porazu PSG-a na domaćem terenu nakon 715 dana.

Društvene mreže su nakon toga planule, a Lorraine Kelly, škotska televizijska voditeljica, inače velika navijačica Dundee Uniteda, u šali je rekla: - Ne dolazi! Kim, znam da želiš, ali ne dolazi. Tog stava bio je i škotski izvjestitelj Ross King: - Otišla je u Pariz vidjeti PSG i njihovu utakmicu i trebala se susresti s Mbappéom i svim zvijezdama te skupine i izgubili su 2:0.

- Osobno ne želim da dolazi na škotske stadione. To je to. Kim, sorry draga, sve je meni jasno, znam da si sad 'zabrijala' na nogomet, ali na utakmice u Škotskoj da nisi došla - rekao je King. Tada su se javili njegovi pratitelji koji su pisali komentare u kojima su govorili o samom prokletstvu. - "Kardashian prokletstvo, kad god navija za nekoga, oni izgube", "Prokletstvo Kim Kardashian je stvarno. Tko je njezina sljedeća žrtva?" - bili su neki od komentara.

Podsjetimo, Hrvatska igra u skupini B na ovogodišnjem Euru, zajedno sa Španjolskom, Italijom i Albanijom. Prva utakmica je 15. lipnja u 18 sati sa Španjolskom, a igra se u Berlinu. Zatim 19. lipnja u 15 sati u Hamburgu snage će omjeriti Hrvatska i Albanija. 24. lipnja u 21 sat Hrvatska igra posljednju utakmicu grupne faze protiv Italije u Leipzigu.

Euro 2024 održava se od 14. lipnja do 14. srpnja, a igra se u deset njemačkih gradova: Berlinu, Kölnu, Dortmundu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Gelsenkirchenu, Hamburgu, Leipzigu, Münchenu i Stuttgartu. Finale se igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

