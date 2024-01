Kći sesvetskog tajkuna ima problem s kočnicama BMW-a: Ne može vjerovati da joj se ovo događa

Kći sesvetskog tajkuna Marijana Šarića i bivša natjecateljica showa 'Život na vagi', Lucija Šarić Lončarek nedavno se na društvenoj mreži Instagram požalila kako joj se čini da su kočnice njezina novog automobila neispravne.

- Može li mi netko objasniti tko je tu lud i što se događa? Znači voziš automobil od xy eura (puno eura), novi BMW s novim BMW kočnicama i naručiš automobil da ti promijene kočnice i oni kažu nema smisla jer su kočnice kao nove. To se sad događa da kočnice cvile i da vam stavimo nove novcate bit će isto (kad kažem 'cvile' mislim cijeli dan cvile na temperaturi od -1 do 15 stupnjeva). Nakon što je to serviser rekao ja si mislim ma čovjek priča gluposti di bi si BMW dozvolio takvu sramotu da na semaforu stoje X6, Peugeot 308 i kombi Zrinjevac, a ono kočnice cvile na X6.... Ne samo da se sramotiš jer ispada da ti ne održavaš svoj auto i da se ljudi okreću na te zvukove, nego ti još na službeni mail napišu da je to stvarno tako - napisala je na Instagramu, a pratitelji su joj odgovorili kako su se i oni pronašli u istom problemu.

- "Ista stvar i na Audiju", "I ja vozim BMW od xy eura i kod mene cvile, a servisiram sve aute direktno u BMW u Njemačkoj", "Da samo BMW, stani pored Mercedesa, ne znaš koji jače cvili, a dobili smo isti odgovor", "Mojoj sestri se isto dešava na novoj X6" - samo su neki od poruka koje je dobila. - Neću vam lagati, malo mi je lakše kad znam da nije samo kod mene - odgovorila je Lucija Šarić, a podijelila je i odgovor koji je dobila iz servisa. - Poštovana, nažalost Vam ne možemo 100% garantirati iz razloga jer je BMW izbacio iz proizvodnje azbest i uveo zamjenske sintetičke materijale te iz tog razloga dolazi do neugodnih zvukova. Osim tih zvukova kočnice su u potpunosti ispravne i sigurne za korištenje - napisali su Luciji koja se u rujnu 2022. godine udala za dugogodišnjeg partnera Marka Lončareka.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Lucia Šarić mnogima je poznata kao jedna od sudionica RTL-ovog showa 'Život na vagi', a u njemu je sudjelovala tijekom druge sezone 2017. godine. U show je ušla s 133,7 kilograma i tijekom boravka u showu izgubila je 7,9 kilograma, što je 5,9 posto tjelesne mase. Kada je izašla iz showa, izjavila je kako će nastaviti trenirati i skidati kilograme.

VIDEO: Hakiran Let 3! Mrle u očaju: 'Prijetnje hakera su sablasne1'