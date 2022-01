Kći bivšeg premijera Oreškovića progovorila o dečku, ali i tati, te otkrila što on misli o njenoj glazbenoj karijeri

Ella Orešković (22), pjevačica i kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, ponovno će ove godine nastupati na Dori. Ella će se ovaj put pokušati probiti na Eurosog s pjesmom 'If You Go Away'.

Ella, inače studentica psihologije, komentirala je kako joj je ponekad 'muka' jer se njeno ime veže uz ime tatino.

- Na početku glazbene karijere mi je više govorio kako je akademsko obrazovanje na prvom mjestu, no sada kao da je malo popustio. Više se ‘otvorio’ u tom smislu da mu je kći glazbenica i nema ništa protiv toga - kazala je za RTL. hr

Mlada pjevačica progovorila je i o dečku Karlu.

- Karlo je jako drag. Prema meni se odlično ponaša, pristojan je, a važno mi je i to što imamo iste interese. ‘Odobrili’ su ga i moji roditelji, a mama ga posebno obožava - rekla je.

