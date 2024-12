Kartica imuniteta vratila se u Sanjine ruke. Tin: 'Apsolutno me boli briga za platinastu karticu'

Kandidati MasterChefa u posljednjem izazovu pokušali su impresionirati svoje uzore – gostujuće chefove Hrvoja Zirojevića, Anu Grgić Tomić te Matiju Bregeša. Uz žar kuhanja i kreativnosti, kandidati su se suočili s dodatnim izazovom kada su ih chefovi svojim ulaskom u kuhinju iznenadili pri kraju isteka vremena za kuhanje, što je dodatno testiralo njihove sposobnosti. Chef Matija pohvalio je njihov pristup: „Natjecatelji su vrlo staloženi, što nije lako u ovom trenutku.“

Za neke su reakcije bile povoljnije nego za druge. Eni je osvojila chefove predjelom, ali joj je glavno jelo donijelo mješovite komentare. Chef Zirojević pohvalio je trud, ali primijetio da je meso bilo suho. Ipak, članovi žirija složili su se s ocjenom: „Bravo, Eni!“ Sergio je, pak, naišao na kritike. Njegov rib eye steak nije zadovoljio očekivanja, a chefica Ana istaknula je: „Taj steak je prošaran s masnoćama koje mu daju posebnu aromu kad se zapeče, ali pri prezentaciji ste izabrali najsuši dio.“ Ni njegov mentor Mario nije bio impresioniran.

Sanja je zasluženo od Tina preuzela platinastu karticu svojim uravnoteženim jelima. Chef Matija pohvalio je njezino glavno jelo: „Lijepo balansirano“, dok su je kolege natjecatelji podržali dodatnim pohvalama. „Dala sam sve od sebe, stvarno sam se potrudila oko toga,“ rekla je Sanja, ponosna na svoj uspjeh. Eni je priznala: „Totalno je rasturila, zasluženo ju je osvojila.“ S druge strane, Iva, Sergio i Tin završili su u stres testu nakon što su njihova glavna jela podbacila. Ivana je emotivno reagirala na ovu odluku, a suze su joj ispunile oči.

„Eni i Sanja napravile su bolja jela od mene i slažem se. Apsolutno me boli briga za platinastu karticu. To je nekakav lakši put, a svi znamo da je put do zvijezda trnovit“, komentirao je Tin za kraj. Nova epizoda donijela je trenutke trijumfa, ali i preokrete koji su kandidate podsjetili na važnost dosljednosti i kontinuiranog truda u ovom natjecanju jer i oni koji su u jednom izazovu briljirali, već u drugom se zbog pogreške mogu naći u stres testu.

VIDEO Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati