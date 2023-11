Kaos na koncertu srpskog repera u Zagrebu: Stotine maloljetnika ostalo ispred ulaza, roditelji ogorčeni

Srpski reper Stefan Đurić Rasta u petak je nastupio u zagrebačkom klubu The Best u petak navečer, a prije samog koncerta nastala je velika gužva, a po nekima i kaos ispred kluba. Naime, ispred Besta ostalo je nekoliko stotina ljudi, mahom djece mlađe od 16 godina jer je organizator Art Music Adria zabranio ulazak djeci, no to nigdje nije pisalo. Navodi se na Facebook stranici Mamin blog.

Prodano je više karata od kapaciteta ljudi koji prostor može primiti. Nagurali su djecu u klub i još su ih hrpu ostavili vani jer nema kapaciteta. Da napomenem ulazila su djeca i ispod 16 godina i to bez pratnje roditelja. Nigdje nije bilo napomene da djeca ne mogu na koncert, nigdje nije bila navedena niti dobna granica djeca su tek na ulazu saznala da moraju imati minimalno 16 godina da bi išli na koncert, piše u objavi.

- Bila je ispred kluba u 21 sat, smrzavala se vani do ponoći, hrpa klinaca je bila očajna - opisivala je jedna od majki situaciju pred Bestom te dodala kako je njena kći bila razočarana postupanjem redara, koji su "šutirali klince i bili užasni". U porukama koje su objavljene na Maminom blogu piše da je pred Best stigla i policija u civilu, ali i nekoliko vozila interventne policije.

– Djeca su vani razočarano plakala, s nestrpljenjem su čekali da vide Rastu, a na kraju su uplakani išli doma, piše na Facebook stranici Mamin blog, koja je pokušala kontaktirati organizatora, no oni su je blokirali na Instagramu. U porukama piše i kako su neki klinci ulazili u klub s tuđim osobnim iskaznicama, a bilo je i onih koji su navodno za naknadu od 50 eura uvodi mlađe u klub.

No, javilo se i dosta onih koji su pisali kako podržavaju organizatore jer djeca nemaju što raditi u noćnom klubu, bili u pratnji roditelja ili ne.

U potpunosti se slažem s vlasnikom lokala. Nemaju što mlađi od 16 godina raditi u noćnom klubu ili bilo gdje poslije 22 sata bez pratnje roditelja. Takav je zakon. I vlasnik je ispoštovao zakon. Jer da je došla policija, on bi dobio kaznu. Da se bar više lokala drži zakona, ne bi se klinci opijali i radili s*anja, piše u jednom komentaru.

