'Kad sam prije devet godina nakon 40-godišnjeg braka ostala sama, na aktivnosti me potaknula borba za egzistenciju'

Legende su se vratile na male ekrane. Od utorka do četvrtka gledatelji HRT-a na Prvom programu odmah nakon završetka emisije "Dobro jutro, Hrvatska" mogu pratiti "Zlatnu ligu", razgovorno-zabavnu emisiju za publiku "zlatne dobi" s isto tako zlatnom generacijom HRT-ovih voditelja i legendi koji će u studiju ugostiti "zlatne" goste, ali uz jedno pravilo: nitko ne smije biti mlađi od 65!

Voditelji "Zlatne lige", Mirjana Rakić, Božo Sušec, Vladimir Rončević, Ivana Prohić, Drago Celizić, Ksenija Erker i, najmlađa među njima, Ljiljana Saucha, u goste zovu osobe iz javnoga, kulturnog, medijskog, umjetničkog i sportskog života koje su ušle u umirovljeničke dane. A kako se snašla u ulozi voditeljice, otkrila nam je glazbenica Ksenija Erker (69), koja je u voditeljskom paru s Dragom Celizićem. Kako kaže, atmosfera na snimanju podsjeća je na maturalac, a otkrila nam i kako je dobila zanimljiv nadimak Mama Corleone.

Godinama ste na domaćoj sceni, iza vas je zavidna pjevačka karijera, imate emisiju na radiju, gledatelji vas vole i na malim ekranima. Koja je tajna vašeg uspjeha?

Joj, ne znam imate li uopće pravo da sam baš tako uspješna. Ali to što su mi moji slušatelji na Radio Sljemenu i evo sad i gledatelji HTV-a nakloni, to je zato što sam iskrena i baš takva kakva jesam. Velikoj većini ljudi jednostavno je dosta laži i pretvaranja koji nas okružuju.

Emisija "Zlatna liga" nedavno je krenula s emitiranjem, kako ste reagirali kada su vas pozvali da budete jedna od voditeljica?

Bila sam sretna i zahvalna onome tko me se sjetio i mislio da to mogu. Moj voditeljski par je Drago Celizić, vrsni i profesionalni TV voditelj. Počeli smo dobro, već prvo snimanje bilo je vrlo dobro i kad se još malo uhodamo, bit ćemo odlični.

Foto: Borna Filic/Pixsell

Kakva je atmosfera na snimanju?

Toliko je pozitivna atmosfera na snimanju da me podsjeća na maturalac. Svi smo mi svoje u životu već manje-više odradili i sad smo dobili bonus igru.

Koga ćete sve ugostiti i koje ćete teme pokriti u emisiji?

Najrazličitije ljude iz svih sfera života. Umjetnike, sportaše, razne osobe iz javnog i medijskog miljea, a da su stariji od 65 godina, dok su teme prilagođene svakom od njih osobno.

Je li vas okupljanje s kolegama vratilo u prošlost? Kako se televizija mijenjala tijekom godina?

Mene svako lijepo i dobro druženje veseli pa tako i "Zlatna liga". Za razliku od drugih voditelja, nisam bila djelatnik HTV-a, ali sam kao pjevačica, članica žirija u "Zvijezde pjevaju" i na kraju kao kuharica u "Kod nas doma" posljednjih pedesetak godina bila mali dio tog velikog aparata.

Kakve su reakcije nakon prvih emisija? Što mislite da će biti najvažnije kako bi gledatelji kontinuirano gledali "Zlatnu ligu"?

Tek smo krenuli, a prve su reakcije doista odlične. Ostanemo li iskreni i vjerodostojni, gledatelji će biti zadovoljni. Mi smo svi u godinama kad se ne moramo dokazivati i natjecati.

Čula sam da imate zanimljiv nadimak, Mama Corleone. Kako ste dobili taj nadimak?

Baš me u prvoj našoj emisiji "Zlatna liga" to pitala Mirjana Rakić, a ja sam joj objasnila da me Mama Corleone prozvala Vera Zima jer ju je jako ljutilo kako sam se zatvorila doma pa mi je rekla: "Mi svi oko tebe živimo svoje živote, igramo i Shakespearea i Goldonija, a ti samo hoćeš da su svi oko stola dok stavljaš juhu! Kao Mama Corleone!"

Foto: hrt.hr

Vodite emisiju na Radio Sljemenu, a sad i na malim ekranima. Je li lakše biti pred kamerama ili u radijskom eteru?

Uz dužno poštovanje prema televiziji, kad sam već rekla da sam iskrena, ja sam zaljubljenik u radio, kao zadnji prisan i onako intimniji medij. Svaku večer kad ugasim TV, s obzirom na to da sam noćna ptica, palim radio i očekujem da me miluje svojom glazbom i radio to čini.

Vrlo ste aktivni, čini mi se kako za vas mirovina u pravom smislu te riječi nije opcija?

Kad sam prije nekih devet godina nakon 40-godišnjeg braka ostala sama, na sve aktivnosti potaknula me borba za egzistenciju. Tako sam barem mislila, ali danas znam da sam se tada zapravo vratila sebi i počela pisati i osmišljavati pričice za scenu, za radio... Zapravo sve što sam oduvijek željela, a iz raznoraznih razloga prije nisam mogla niti sam to znala. Nastojim što bolje obaviti svoje obaveze na radiju i televiziji, a ostalo vrijeme volim fino skuhati svojim kćerima i unucima te s njima provesti dragocjeno vrijeme, i dalje se volim "zalumpati" s prijateljima, puno čitam, slušam glazbu i gledam filmove, ali isto tako volim biti dva dana doma u pidžami i ne javljati se nikome.

VIDEO>>Madonna se pridružila Tik Tok trendu: 'Ako promašim, onda sam gay'