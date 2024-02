Još jedno iznenađenje na Dori: Martin Kosovec će predstaviti svoju pjesmu 'Maštarija'

BISTRO TOČKICA

U zaleđu Primoštena nastaje interpretacija sorte babić koja je stigla i do New Yorka

Petreković u svijetu vina nije nikakav početnik. Uvoznik je vina, i puno naših etiketa među njima, u Sjedinjene Države, konkretno u New York i New Jersey. No, priča je njegova s vinima dobila mali zaokret kada mu je među brojnim vinima koja je probao na stol došla i boca domaćeg crnog vina za koje su mu rekli kako se radi o babiću.