Joksimovićeva supruga Rozgi: 'Misli na to koje si godište, moraš naći nekoga!'

Jelena Rozga gostovala je jučer u jutarnjem programu na srpskoj Prvoj televiziji, gdje su je ugostili supruga pjevača Željka Joksimovića Jovana i Srđan Predojević. Predojević je tijekom cijele emisije flertovao s Jelenom, no svi pričaju zbog onog što joj je rekla Jovana. Sve je počelo Srđanovim komentarom kako je Jovana primjer da se sve može stići i postići.

- Pa ja to i želim... Ali, nikako - rekla je Rozga, a Jovana joj je dala savjet:

- Moraš naći nekoga... Mislim, nije ni to zabavljanje tako jednostavno. Ako ti se ne dogodi ljubav do nekih godina onda moraš biti malo pragmatična. Naći nekoga... Kažeš: 'Ok, ja sam to i to godište... Ajde da nađem nekoga da imam s njim dijete - rekla je Jovana, a Jelena je pokušala skrenuti razgovor tako što joj je rekla da joj je rano za te teme.

[video: 24249 / ]

- Znaš koliko je prošlo... Sigurno jedno dvije, tri godine otkad si bila kod nas u programu i rekla da bi voljela da imaš jednu malu curicu... - bila je uporna Jovana, a Jelna joj je odgovorila kako ona to želi više od svega, ali nikako da se dogodini.

- Nadam se da hoće ove godine - rekla je Jelena.