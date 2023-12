Jelena Đoković: Povraćala sam tri dana i za to vrijeme izgubila četiri kilograma

Jelena Đoković, baš kao i njezin suprug, poznati tenisač Novak Đoković jako paze na svoju prehranu, a Jelena je jednom prilikom na svom blogu napisala tekst koji je naslovila "Kako sam otkrila što je najbolje za moje zdravlje". Otkrila je kako ne pije kavu niti konzumira kofein u bilo kojem obliku.

- Ne koristim kofein ni u kojem obliku. Čak ni u zelenom čaju. Možda većini ljudi kava nije porok, ali za mene je porok sve što bi u meni moglo izazvati ovisnost koje se ne bih mogao riješiti. Nikada nisam voljela pomisao da izgubim kontrolu nad svojim tijelom - napisala je Jelena, prenosi Blic. Objasnila je kako istraživanjem pronašla druge načine kako zadržati fokus i biti budna bez pomoći kofeina.

- Ako ne koristim kofein, kako bih se opustila, zadržala fokus i ostala budna, koja je alternativa? Malo sam istraživala i dobila puno dobrih ideja i prijedloga. Našla sam svrhu u promjeni načina na koji razmišljam o hrani, vježbanju, zdravlju općenito. Sve je imalo više smisla kada sam uložila više vremena da to bolje razumijem - napisala je. Jednom prilikom je ispričala kako je probala kavu i alkohol te kakav je učinak to imalo na njezino tijelo. - Nije mi se svidjela. Zapravo, povraćala sam cijelu noć nakon toga. Probala sam i cigaretu, a onda sam povraćala cijelu noć. Probala sam i alkohol, povraćala sam tri dana i za to vrijeme izgubila četiri kilograma. Pokušala sam barem nekoliko puta - iskreno je rekla.

Novak Đoković i njegova supruga Jelena iz svoje su prehrane u potpunosti izbacili meso te jako paze na odabir namirnica i njihovu kvalitetu, a jednu namirnicu supruga srpskog tenisača gotovo svaki dan koristi u jelima koja priprema. Riječ je o kvinoji, piše Blic koja ne sadrži gluten, ali ima visoke količine kalcija i proteina i kvinoja ima izrazito antiupalni učinak zahvaljujući značajnoj prisutnosti zaštitnih čimbenika quercetina i kempferola, te znatnoj količini omega - 3 masnih kiselina.

Kako je došlo do toga da se odrekne mesa i postane veganka, supruga proslavljenog tenisača ispričala je u emisiji "Što sam sebi i tko sam sebi". - Počela sam razmišljati kako da preživim tri godine, jer nisam imala novca da jedem u ne znam kakvim restoranima, a nisam ni živjela u domu gdje imam kuhinju. Tako da je veganstvo krenulo iz muke. Ja sam bila veliki mesojed, i jako ga volim još uvijek, ali ga ne jedem. Dobro se osjećam i meni je to bio cilj, da nađem način kako da živim ovaj život budna, s energijom, zdrava - ispričala je supruga Novaka Đokovića. Otkrila je i kako se njezina prehrana sastoji od 70 posto sirove hrane, a 30 posto skuhane.