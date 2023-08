Jeff Bezos prošetao Stradunom: Društvo mu pravila zaručnica, ali i poznati prijatelji

Već je dobro poznato da je hrvatska obala popularna destinacija među poznatim licima. Mnoga poznata imena tijekom godina posjetila su Lijepu Našu, a posebno je popularan Dubrovnik. To potvrđuje i osnivač Amazona Jeff Bezos koji je danas uhvaćen u šetnji Stradunom.

Bezos je Dubrovnikom prošetao u večernjim satima u društvu zaručnice Lauren Sanchez i prijatelja. Opušteni i držeći se za ruke, Jeff i Lauren ljetnu večer iskoristili su za uživanje u čarima Dubrovnika. Bezos se za ovu priliku odlučio za bijele hlače i jednostavnu plavu majicu, a Lauren je nosila zelenu dugačku suknju i crni top koji je istaknuo njezin bujan dekolte. S njima su u društvu bili i pjevačica Katy Perry te glumac Orlando Bloom.

16.08.2023., Stradun, Dubrovnik - Osnivac Amazona Jeff Bezos i zarucnica Lauren Sanchez (53) u drustvu prijatelja uzivali u vecernjoj setnji Stradunom. Par vec neko vrijeme uzivaja na superjahti vrijednoj 500 milijuna dolara, a prije doslaska u Hrvatsku posjetili su Grcku i Italiju. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Inače, par već neko vrijeme uživa na superjahti vrijednoj 500 milijuna dolara, a prije dolaska u Hrvatsku posjetili su Grčku i Italiju.

Podsjetimo, Bezos plovi na jahti Kori dugačkoj 127 metara koja ima 76 metara dugo potporno plovilo s helidromom. Jahta može primiti 18 gostiju te posadu od čak 40 ljudi. No, da nije sve baš bajno, potvrđuje i jedna kontroverza koja ju prati. Inicijalno je građena u Rotterdamu, a problem je nastao jer je brod bio previsok te zamalo oštetio povijesni most Koningshaven. Koru ima jarbole duge do 29 metara visine, što je onemogućavalo prolaz povijesnim mostom.

Bezos je nedavno na istoj jahti i zaprosio svoju Lauren. Navodno je prosidba pala dok su plovili Mediteranom, s sudbonosno pitanje je začinio prstenom kojeg krasi dijamant od navodno 20 karata.

