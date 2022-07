Jedna od najljepših glumica (55) prošetala u ležernom izdanju i pokazala lice bez trunke šminke

Glumica Halle Berry (55) slovi kao jedna od najljepših glumica svijeta, a sada je ulicama New Yorka prošetala bez trunke šminke i pokazala svoj prirodni izgled u ležernom izdanju. Halle je za ovu prigodu odabrala lepršavu plavu haljinicu s dubokim dekolteom pokazala je svoju vitku figuru, ali i vitke noge, no do izražaja je došlo njezino lice bez šminke te je još jednom opravdala laskavu titulu jedne od najljepših na svijetu.

Berry je s osmjehom na licu pozirala okupljenim fotografima, a sudeći po objavama na njezinom Instagram profilu, glumica se trenutno posvetila novom projektu koji je najavila fotografijom u bikiniju koji je istaknuo njezinu savršenu figuru. Glumica je najavila projekt koji treba inspirirati i potaknuti njezine pratitelje na zdraviji život.

Foto: Profimedia

- Pogodite što? Fitness petak se vraća! Peter Lee Thomas i ja smo otišli s posla i nismo se vidjeli neko vrijeme, ali vratili smo se i spremni smo vam pružiti više Fitness Petak zabave i savjeta i da vas nastavimo poticati na vašem fitness putu - napisala je u opisu fotografije na kojoj glumica i trener trče plažom.

- Nema isprika, imaš tjedan dana da se pripremiš! Ponovo okrenimo i postanimo fit zajedno! Sretan fitness petak - napisala je te dodala da vjeruje kako se svi mogu pokrenuti i promijeniti svog život na bolje.

Podsjetimo, glumica je u listopadu 2020. otkrila razlog zašto je odlučila krenuti na ozbiljno fitness putovanje.

- Osjećam se i izgledam mlađe nego ikad jer radim jer želim biti tu za svoju djecu. Želim biti tu za svoje unuke, a ne samo da ih vidim kako se rađaju. Želim ih vidjeti kako rastu - rekla je Halle u jednom intervjuu. Dodajmo da je glumica majka dvoje djece: kćeri Nahle Ariele (13) i sina Maceo Roberta (8).

