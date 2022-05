Jedna je u Njemačkoj, druga u Hrvatskoj, a zajedno stvaraju podcast: 'Volimo čupkati po temama koje su rubne'

Tko se od nas nije našao u situaciji da u vožnji sluša radio, nekakav podcast, audio knjigu, pa da se u razgovorima toliko pronađe da jednostavno mora situaciju podijeliti s prijateljicom s kojom ima baš takve razgovore? Upravo u jednoj takvoj našla se Maja Marić koja je, vozeći djecu na aktivnosti poslije škole, u gužvi slušala audio knjigu s dvije autorice. Toliko su joj bile zabavne dok su pričale o totalno običnim stvarima da je odmah na semaforu poslala prijateljici Margariti Tomić Seiter da je to nešto što bi one mogle raditi. Naravno, sve u nekakvoj šali ili, kako je rekla, više kao "ljubavna poruka" prijateljici, no Margarita je stvar shvatila vrlo ozbiljno. Tako je nastao podcast "Samo bez panike" koju vode samostalno, Maja poznata s bloga Misusovo, i Margarita poznata kao "internet mater".

Foto: Privatna arhiva

- Kada mi je Maja onako usput spomenula kako bi bilo super da smo bliže da možemo snimati podcast, prva stvar koja mi je pala na pamet bila je - why not? Mislila je da se šalim. Stvarno, ionako pričamo o svim temama, razglabamo po sat vremena. Zašto da to ne čuju i druge žene, zašto ne podijeliti i tražiti mišljenje, uvid u situaciju ili podršku? Meni osobno je razgovor s Majom, privatni ili javni, psihoterapija - priča nam Margarita nastanak podcasta koji izlazi jednom u dva tjedna, točnije svake druge srijede.

- Ponekad nam bude žao što ga ne možemo izbacivati na tjednoj bazi, ali druge obaveze, poput djece i posla, to nam ne dopuštaju - dodaje Maja. Inače, "Samo bez panike" može se slušati na svim većim podcast platformama poput Spotifyja, Google podcasts, Apple podcasts, SoundCloudu, a naravno, i na YouTubeu gdje se može vidjeti i video verzija. Cijeli projekt stvaraju same, što je impresivno s obzirom na brojne druge poslovne obveze.

- Odradile smo photoshooting da imamo zajedničke fotke za cover fotke i društvene mreže, zamolili mojeg prijatelja da nam napravi logo, pronašle software i kupile opremu. Same editiramo materijal i slažemo priču za objave - kaže Margarita i dodaje: - Moram priznati da Maja ovdje uskoči češće jer je moj raspored prilično kaotičan i posao mi ne dopušta fleksibilnost. Osim toga, uživam čitati Majine sažetke za naše podcaste.

Ali zašto su zapravo krenule u podcast i što su htjele njime postići?

- Iskreno, ja sam se samo htjela zabavljati! Ali obje smo tipovi koji vole progovarati o onome što je nama bitno, o svemu što čini svakodnevni život, a često se gura pod tepih kao "skroz obično i nezanimljivo". Vjerujem da je običan život zapravo divan i baš jako se imam potrebu boriti protiv tih nekih ustaljenih normi koje kažu da se život nakon 30. svodi na čekanje penzije, da nam trebaju savjeti za odgoj djece samo dok ne krenu u školu, da društvene mreže služe samo za fotošopirane slike lijepih žena i minimalističkih interijera - kaže Maja.

A što se tiče tema koje obrađuju u svojim razgovorima, kaže da je na tapeti svaka tema koja ima ikakvu dodirnu točku s njihovim životima.

Foto: Privatna arhiva

- I volim misliti da time što mi vrlo otvoreno (i bez kalkuliranja) pričamo o svim našim nedoumicama i nedostacima, zapravo pomažemo i drugima, a ako ih uz to i malo zabavimo - meni dosta - kaže Maja, a Margarita dodaje da im je misao vodilja bio stvaran život stvarnih žena s običnim poslovima.

- Volimo čupkati po temama koje su rubne ili se smatraju tabu temama. Pričati o bazičnim, "dosadnim" stvarima koje čine naš svakodnevni život i pokazati ženama da proživljavamo slične ili iste situacije. Kuburimo i mi, nismo najpametnije. I nije nas to sram reći - priznaje.

A možda najzanimljivije od svega kod ove dvije ambiciozne i poduzetne žene je to što sve to stvaraju na relaciji Hrvatska - Njemačka. Naime, Maja živi i radi u Kölnu. Ona je online producent i autor, točnije novinarka, na njemačkoj televiziji Westdeutscher Rundfunk (WDR), u emisiji COSMO bosanski/hrvatski/srpski.

- Kako bih opisala život? Divno i teško i divno. Zapravo nam Njemačka pruža sve ono što smo željeli dobiti kada smo se odlučili na selidbu. Neki uređeniji mirniji život, s puno manje egzistencijalnog stresa. U isto vrijeme dobivamo i kozmopolitsku okolinu koja je sjajna za našu djecu, a moram priznati i da mi se sviđa taj osjećaj samostalnosti koji razviješ kada odeš u potpuno novu sredinu, krenuti ispočetka, skroz sam - kaže Maja koja tamo živi sa suprugom i djecom. No, ističe da su uvijek prvo i osnovno Hrvati s, kako kaže, kompleksnim odnosom prema domovini jer to je nešto što ne mogu i ne žele obrisati iz identiteta.

A Margarita je "internet mater", podrijetlom s Hvara, koja se upustila u snimanje YouTube videa još prije više od četiri godine. Ali, kako kažu popularne TV reklame: i ne samo to! Ona je novinarka, producentica, redateljica, montažerka, marketing stručnjakinja. Ali primarno, kreator video sadržaja, s dva YouTube kanala različite tematike, naravno, "Samo bez panike" i "Internetmater". A oboje ističu da su se vrlo brzo snašle u tom problemu kako snimati podcast tako da su 1500 km udaljene, a da zvuči kao da smo u istoj sobi. Maja naglašava doduše da je to Margaritina zasluga.

Foto: Privatna arhiva

- Ja sam tech geek. Znala sam da mora postojati software koji omogućava remote snimanje. Guglala sam, tlačila prijatelje koji su u branši, provela sate i sate uspoređujući rješenja, mogućnosti i opremu koja je optimalna za to što nam treba. Jako mi je bitno što profesionalnije prenijeti poruku, bilo u video ili audio formatu, bez obzira na to što ne zarađujemo od toga što radimo - ističe Margarita.

Jedna epizoda "Samo bez panike" nastaje poprilično jednostavno. Pokrenu software za snimanje i pitaju jedna drugu - Kako si danas raspoložena? - Često pitamo naše slušateljice koju temu žele da obradimo, ili uzmemo nešto trenutno "hot". Ali najčešće se uopće ne pripremamo, i samo krenemo. Doslovno kao da smo se nazvale preko šalice kave - kaže Margarita, a Maja dodaje da u tome i jest čar jer nikada nisu htjele biti "self-help priručnik". - Mi smo one s kojima žene "piju kavu" dok kuhaju, peglaju ili obavljaju neke druge stvari na autopilotu. I meni je najveći kompliment kada nam se jave i kažu da su se nasmijale, a veš se nikad nije brže opeglao - kaže.

Obje blogerice koje osim zajedničkog podcasta imaju zasebne blogove, a Maja i YouTube kanal "Maja & Morana".

- Prvo sam imala osjećaj da samo trošim vrijeme na sve to. Ono, neki ljudi trče ili se bave vrtlarstvom, a ja pišem i snimam i puno puno pričam. A onda mi se kasnije iskristaliziralo da zaista nisam "fulala" profesiju, kao što sam mislila neko vrijeme. Ovo su samo moderne verzije novinarstva, rekla bih - pojašnjava Maja i dodaje da su zbog toga i išle u smjeru novinarstva - jer su oduvijek mislile da je komunikacija najvažnija i da uvijek postoje teme o kojima imaju nešto reći. Ljudi naprosto naginju, kaže, tuđem sličnom iskustvu. A Margaritin digitalni svijet nastao je od dosade na porodiljnom.

- Uvijek su me privlačile video forme, priče kroz slike. Volim puno pričati, ekstrovert sam, glasna i nametljiva. Radim kreativan posao, ali u bravarskoj branši i stalno mi je nedostajalo nešto. Trebalo mi je da me netko sluša, imala sam osjećaj da imam nešto što bih podijelila. S obzirom na reakcije naše publike, mislim da smo pogodile futbal - zaključuje.