Javila se partnerica Marka Babića: 'Trebamo brzo doći do centra za sarkome, Marko nema vremena čekati'

Životna partnerica arhitekta, marketinškog stručnjaka i influencera Marka Babića (31), arhitektica Tina Biloglav, prije samo dva dana objavila je potresan apel u kojem je otkrila da Markovo zdravstveno stanje nije dobro te da su u Hrvatskoj iscrpili mogućnosti liječenja. Zamolila je sve da joj pomognu da Marko, kojem je 2021. godine dijagnosticiran sarkom, pokuša svoju nadu za izlječenje pronaći u inozemnim klinikama. Od tada joj neprestano stižu poruke na kojima se Tina zahvalila u ime cijele obitelji.

- Pokrenuli ste lavinu, hvala vam od svih nas, ne stignemo odgovarati, ali grupirani smo i informacije stižu do nas. Najbitnija stvar, brzo doći do centra za sarkome. Marko nema vremena čekati dva tjedna službeni odgovor - napisala je Tina i otkrila da su najviše preporuka dobili za centre koji se nalaze u Milanu, Heidelbergu, Parizu, Istanbulu i Izraelu.

Odmah nakon uslijedilo je i novi apel. - Svi koji imaju bitne informacije vezane za navedene centre ili druge centre za sarkome molim vas javiti se Ivi Babić ili Emi Zec. Dakle samo informacije vezane za centre da nam ne promaknu u masi poruka. Hvala vam od svih nas - stoji u objavi.

Tina Biloglav zahvalila je i svima koji nude financijsku pomoć. - Hvala svima koji se nude financijski pomoći, ali dok god nemamo plan liječenja financijska pomoć nema smisla. Marka svi možete podržati kupnjom knjige te širenjem riječi o sarkomima, ali i stavom prema bolesti koju on ima. Svi smo jako ponosni na tog dječaka - stoji u objavi.

Inače, priča o hrabrosti, optimizmu i volji za životom koju je Hrvatskoj ispričao Marko Babić u svojoj knjizi 'Putovanje zvano igra' nikoga nije ostavilo ravnodušnim. Taj mladić s 29 godina obolio je od sarkoma, a iako se činilo da su stvari krenule na bolje zloćudna bolest ponovno mu je pomrsila planove. Da je njegovo stanje izuzetno teško potvrdio je i sam Marko krajem svibnja na svom Instagramu, a nedavno je apel za pomoć uputila i njegova partnerica, arhitektica Tina Biloglav s kojom Marko ima dvije kćeri.

"Svaki dan mi dođe hrpa pitanja kako je Marko. Marko nije dobro, u Zagrebu su iscrpili mogućnosti liječenja dok se trombociti ne poprave. Molimo sve koji mogu pomoći savjetom kako dići trombocite ili nas spojiti s nekom inozemnom bolnicom koja bi ga primila - sad je trenutak da reagirate. Hvala svima na podršci, brzi, osjećamo to. Centri za sarkome, eksperimentalna liječenja, alternativna medicina - svaka pomoć nam puno znači. Ajmo svi skupa za Marka pa da se čuda dogode", napisala je Tina uz njihovu obiteljsku fotografiju koju je podijelila u priči na Instagramu.

Marko je prošle godine objavio knjigu "Putovanje zvano igra" u kojoj je svoju bolest pretvorio u putovanje te je oko sebe stekao prekrasnu zajednicu ljudi koji se njegovim pobjedama vesele kao da su njihove, a onima koji se možda nalaze u sličnoj situaciji bio je i jest primjer kako je moguće smijati se čak i kada si bolestan. Od ožujka 2021. godine bori se sa sarkomom, a u njegovoj borbi protiv opake bolesti bodrili su ga i mnogobrojni pratitelji na društvenim mrežama kojima je u svibnju otkrio loše vijesti.

- Prvo što morate znati je da danas svakim gramom svog bića vjerujem u ovaj Đoletov stih. Drugo, malo manje romantično, ali tu smo gdje jesmo: Sarkom se vratio u moj život. Nije mu puno trebalo, znam. Vratio se pomalo podlo. Našao me u trenu kada sam zbog nepodnošljivih bolova bio olupina čovjeka koji jesam. Zadnja dva mjeseca za mene su bila daleko najizazovniji period u životu. Fizički sam trpio stravične i teško opisive bolove. Psihički, glava je bila par metara ispod površine mora. - napisao je Marko i objavio fotografiju na kojoj pozira uz grafit na kojem su stihovi Đorđa Balaševića ii Ispričao je kada mu se stanje pogoršalo te kako je trpio nesnosne bolove.

- U bolnicu sam ušao u takvom stanju da je Malička nakon prve noći u 6 ujutro nazvala Emu i zamolila ju da nazove odjel. Ona se previše bojala da će ono Nevjenčana dobiti zlosretni dodatak - Udovica. Činjenično, bolest se proširila na druge organe, što sigurno nije bajna vijest. Osim na kostima, sada je i na plućima i moždanoj ovojnici. Ne znam vam reći u kolikoj je mjeri ova situacija teža od one prve. Zvuči loše, ali uvjeravam vas, nismo mi tu da sudimo što je loše a što dobro. Vrijeme će vam pokazati, ja ionako već znam. Znam da će velikom broju ljudi biti knedla u grlu dok budete čitali ove redove, ali ne brinite. Moja glava nije programirana da vjeruje u koncept neuspjeha. Dječak se probudio i pronašao način da ispliva sa dna, izađe iz mora i krene koračati. Prošao sam najgoru etapu, u to sam siguran. Izašao sam iz svega sto puta jači. U to sam još sigurniji - hrabro je pisao Marko.

- Možda ćete me proglasiti ludim, ali čak sam pomalo uzbuđen zbog svega što me čeka. Kako? Tako što znam koliko mi dobroga u život može donijeti sve ovo. Tako što znam da epilog ove priče ovisi samo o meni. Tako što znam da sam spreman opet okrenuti svaki kamen. A sad, od svakog od vas tražim da pobriše suzu koja se možda kotrlja niz lice. Da odj*** svaki miris sažaljenja.

I da ove sekunde shvati da je ovo samo nova etapa jednog divnog putovanja. Ja znam da ću na kraju biti zdrav. Ja znam da ću na kraju biti bolja verzija sebe. Ja znam da ću na kraju biti beskonačno bogatiji zbog iskustva koje ću proživjeti. Vi budite tu i gledajte kako uživam u svakoj sekundi. Za kraj, svatko od vas ima prepreke u životu. Ajmo se zajedno staviti u stanje uma da svim srcem znamo da smo dovoljno jaki da ih preskočimo. Pusa - napisao je Marko, a mi mu držimo fige da iz ove bitke izađe kao pobjednik.

