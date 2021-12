Izgleda sjajno! Jedna od najplaćenijih manekenki pozirala u bikiniju i pokazala zavidnu liniju u 57. godini

Paulina Porizkova (57) jedna je od najuspješnijih manekenki svih vremena, a sada je pokazala svoju nevjerojatnu figuru te dokazala da su godine samo broj.

Pozirala je u minijaturnom crnom bikiniju i proslavila dostojanstveno starenje novom kampanjom koju je snimila, a svima je poručila kako starenje može biti seksi i prirodno. Ova ljepotica odlučila je kako se nikada neće podvrgnuti estetskim korekcijama te se udružila s Laurom Geller kako bi dokazala da ljepota s vremenom postaje sve bolja.

-Zreo, napredan, sredovječan. Recimo to. Sve sam starija. I što nije u redu s tim? Starije je iskusno i moćnije. Naravno, starim, ali sada sam bolja nego ikada- rekla je Paulina u video koji je snimljen u sklopu kampanje.

Snimku u kojoj se izležava pored bazena u bikiniju i prolazi pored mlađih žena podijelila je na društvenim mrežama, a u samo nekoliko sati skupila je brojne lajkove i komplimente na račun izgleda, ali i poruke koju je poslala.

"Jedinstvena", "Izgledaš savršeno", "Bravo", Kraljica, "Lijepa kao i uvijek", "Jesi li stvarna", "Predivna si", "Briljantno", "Obožavam ovo!", pisali su joj pratitelji.

Inače, Paulina je rođena u nekadašnjoj Čehoslovačkoj, a proslavila se ranih 80-tih. Iako je svojim izgledom oduvijek plijenila pozornost, otkrila je da nije uvijek cijenila ljepotu koja joj je omogućila zavidnu karijeru.

Paulina danas živi u Americi sa sinovima Jonathanom (26) i Oliverom (21) koje je dobila s Rickom Ocasekom, nekadašnjim frontmenom grupe The Cars koji je u rujnu 2019. godine preminuo u 75. godini života. Prije njegove smrti prolazili su kroz brakorazvodnu parnicu, no unatoč tome živjeli su zajedno u New Yorku gdje je Paulina u stanu pronašla njegovo beživotno tijelo.

Obdukcija je pokazala kako je preminuo od posljedica kardiovaskularne bolesti, a iako je Paulinu isključio iz oporuke dobila je dio nasljedstva procijenjenog na 80 milijuna dolara budući da se nisu službeno razveli do trenutka njegove smrti.

